ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Депутатское ведро помоев на авторитет Кохтла-Ярве

Это почти такой же нелепый и невменяемый выбор, как если бы Рийгикогу назначил госконтролером осужденных за коррупционные преступления бывшего нарвского политика Алексея Воронова или бывшего мэра Кохтла-Ярве Евгения Соловьева.

Теперь выяснилось, что несколько месяцев назад горсобрание сняло с поста председателя ревизионной комиссии подозреваемого в коррупционном преступлении Янека Пахка для того, чтобы назначить вместо него осужденного за мошенничество и фальсификацию Салтыкова. Неужели это и есть та новая политическая культура, которую обещал нынешний властный союз?

Ревизионная комиссия - это важнейший контрольный орган местного самоуправления, и его председатель, само собой разумеется, должен иметь безупречный имидж и чистое как стеклышко прошлое.

Курьезно звучит при этом также объяснение члена горсобрания Маре Роозилехт, что Салтыков - это лучший выбор и она проголосовала в соответствии с голосом совести. Добрая политическая традиция предполагает, что место председателя ревизионной комиссии отдают депутату оппозиции.