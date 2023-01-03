Властный союз Кохтла-Ярвеского горсобрания, никак не желающий признаться в своем существовании, в преддверии Нового года вылил немалое ведро помоев на авторитет города, когда избрал председателем ревизионной комиссии горсобрания Евгения Салтыкова, который, согласно вступившему в силу всего несколько лет назад приговору суда, был осужден за мошенничество и фальсификацию.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Депутатское ведро помоев на авторитет Кохтла-Ярве
Это почти такой же нелепый и невменяемый выбор, как если бы Рийгикогу назначил госконтролером осужденных за коррупционные преступления бывшего нарвского политика Алексея Воронова или бывшего мэра Кохтла-Ярве Евгения Соловьева.
Теперь выяснилось, что несколько месяцев назад горсобрание сняло с поста председателя ревизионной комиссии подозреваемого в коррупционном преступлении Янека Пахка для того, чтобы назначить вместо него осужденного за мошенничество и фальсификацию Салтыкова. Неужели это и есть та новая политическая культура, которую обещал нынешний властный союз?
Ревизионная комиссия - это важнейший контрольный орган местного самоуправления, и его председатель, само собой разумеется, должен иметь безупречный имидж и чистое как стеклышко прошлое.
Курьезно звучит при этом также объяснение члена горсобрания Маре Роозилехт, что Салтыков - это лучший выбор и она проголосовала в соответствии с голосом совести. Добрая политическая традиция предполагает, что место председателя ревизионной комиссии отдают депутату оппозиции.
По сути, такой выбор является очередным грубым ударом по имиджу города, о котором депутаты на словах очень беспокоятся. Это может также подорвать надежду на перемены. Единственная возможность предотвратить еще больший ущерб - признать этот несчастный случай на производстве и побыстрее избрать нового председателя ревизионной комиссии.