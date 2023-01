Госкомпанию Eesti Energia возглавит Андрус Дурейко

"Я очень рада, что Андрус Дурейко присоединится с апреля к команде Eesti Energia. Андрус обладает исключительно высокими аналитическими способностями, способен предвидеть и оценивать возможные риски и видеть потенциал. При этом Андрус – командный игрок, который всегда следует принципу совместной деятельности, ценностям и помогает другим реализовать их потенциал", – сказала Мере.

"Моя цель как председателя правления Eesti Energia – продолжать реализацию амбициозной стратегии и успешно вести компанию через кризис и предстоящие изменения. Понятно, что энергетический сектор ждут серьезные изменения. Чтобы справиться с ними, важно внедрять новые технологии, увеличивать долю дигитализации, создавать новые производственные мощности и уменьшать углеродный след. Это очень большой вызов", – сказал сам Дурейко.

Он верит, что его предыдущий опыт управления быстрым процессом изменений в сфере мобильной связи поможет сделать внедрение решений будущего в энергетическом секторе максимально плавным как для клиентов, так и для работников Eesti Energia.

Министр финансов Аннели Аккерманн выразила совету признательность за хороший выбор и отметила, что в качестве представителя общего собрания Eesti Energia она ожидает от нового руководителя, что предприятие продолжит инвестировать в рост производственных мощностей возобновляемой энергии и будет все больше трансформироваться из производителя сланцевой электроэнергии в углеродно-нейтральную энергетическую и химическую промышленность.

"Одним из главных вызовов, стоящих перед нами, безусловно, будет вопрос о том, как уменьшить выбросы CO₂ Eesti Energia и найти баланс между различными видами энергии", – сказала министр.

Андрус Дурейко работает председателем правления Ericsson Eesti AS с 2018 года, до этого он работал на различных должностях поставщика решений и оборудования мобильной связи Ericsson, в том числе в качестве члена правления Ericsson Eesti AS в области технологий и в качестве регионального руководителя украинского Ericsson в сфере мобильной связи. С 1999 года он является членом правления Ericsson Eesti AS.

Андрус Дурейко имеет степень магистра электроэнергетики Эстонского университета естественных наук. Помимо Ericsson, Дурейко также является членом Совета Эстонского фонда развития широкополосной связи (ELASA) и членом Консультативного совета Центра искусственного интеллекта и робототехники AIRE.

Срок полномочий Андруса Дурейко составляет три года.

Согласно действующему договору, полномочия Хандо Суттера на посту председателя правления Eesti Energia заканчиваются 31 марта. 31 марта также заканчиваются договоры членов правления Андри Авила, Райне Пайо, Маргуса Вальса и Агнес Роос.