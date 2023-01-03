Государство намерено оставить Нарву еще без двух советских памятников

Как пишет Госканцелярия в своем обращении, направленном в Нарвскую горуправу, Эстонский военный музей в сотрудничестве с Центром оборонных инвестиций поможет убрать объекты с символикой оккупационной власти. "Для этого требуется ваше согласие на удаление соответствующего памятника", - отмечается в послании.

Госканцелярия предупредила, что удаление различных надгробий и памятников будет начато при ближайшей возможности, и для планирования этих работ согласие от Нарвы будут ждать до 15 января. После указанного срока государство не гарантирует местному самоуправлению финансирование работ, так как бюджет кампании по избавлению Эстонии от неугодных памятников ограничен.

От Нарвы ждут согласия на демонтаж двух объектов: мемориальной стены с именами погибших в 1941-1945 годах жителей Принаровья, которая расположена в парке Выйду рядом с бывшим ДК имени Василия Герасимова, а также могильного памятника в Темном саду, отмечающего, как считается, место захоронения коммунистов и красноармейцев, павших в боях за Нарву в ноябре 1918 года.

Мемориальная стена с именами жителей Принаровья, павших в 1941-1945 годы, расположенная в нарвском парке Выйду рядом с бывшим ДК имени Василия Герасимова. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Могильный памятник в Темном саду Нарвы, отмечающий, как считается, место захоронения коммунистов и красноармейцев, павших в боях за Нарву в ноябре 1918 года. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv