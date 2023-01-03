Эстонское государство в лице Госканцелярии просит у властей Нарвы формального согласия на удаление из городского пространства еще двух памятников с советской символикой. Их намерены снести при первой же возможности, то есть можно предположить, что это произойдет сразу, как сойдет снег.
Государство намерено оставить Нарву еще без двух советских памятников
Как пишет Госканцелярия в своем обращении, направленном в Нарвскую горуправу, Эстонский военный музей в сотрудничестве с Центром оборонных инвестиций поможет убрать объекты с символикой оккупационной власти. "Для этого требуется ваше согласие на удаление соответствующего памятника", - отмечается в послании.
Госканцелярия предупредила, что удаление различных надгробий и памятников будет начато при ближайшей возможности, и для планирования этих работ согласие от Нарвы будут ждать до 15 января. После указанного срока государство не гарантирует местному самоуправлению финансирование работ, так как бюджет кампании по избавлению Эстонии от неугодных памятников ограничен.
От Нарвы ждут согласия на демонтаж двух объектов: мемориальной стены с именами погибших в 1941-1945 годах жителей Принаровья, которая расположена в парке Выйду рядом с бывшим ДК имени Василия Герасимова, а также могильного памятника в Темном саду, отмечающего, как считается, место захоронения коммунистов и красноармейцев, павших в боях за Нарву в ноябре 1918 года.
Названные два памятника, как указывает Госканцелярия, входят в список объектов, найденных по всей Эстонии, содержащих символику оккупационной советской власти. Они сочтены неуместными на фоне военной агрессии России в Украине. "Агрессия России и военные действия против Украины обострили ситуацию вокруг расположенных в Эстонии воинских захоронений и мемориалов с советской оккупационной символикой. С 4 марта у воинских захоронений и мемориалов по всей Эстонии произошло несколько нарушений закона. В апреле Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал шесть нарушений, связанных с красными памятниками, в мае - восемь, в июне - одно, в июле - два. Департамент полиции безопасности уже в ежегоднике 2019/2020 годов обращал внимание общественности, что для России памятники Советского Союза и России являются инструментом создания напряженности", - сказано в обращении.
В Нарвском горсобрании председатель временной комиссии по историческому наследию Алексей Евграфов сказал "Северному побережью", что их комиссия соберется в конце следующей недели, чтобы вторым пунктом обсудить обращение Госканцелярии насчет двух памятников. Первым вопросом запланировано обсуждение проекта решения о переименовании ряда улиц с неподходящими современной Эстонии названиями.
В то же время, как считает депутат Нарвского горсобрания Алексей Евграфов, Нарвская горуправа полномочна и сама что-то решить в ответ на обращение из Госканцелярии. Речь идет о городском имуществе с небольшой стоимостью, так что им вправе управляться чиновники. "Но насколько мы видим, горуправа не готова брать на себя ответственность за такие решения", - сказал Евграфов, напоминая о неактивности горуправы в истории с нарвскими красными памятниками в 2022 году. "Поэтому я предполагаю, что мэр Катри Райк будет пытаться заручиться в этом вопросе поддержкой городского собрания", - добавил нарвский политик.
Евграфов отметил, что само по себе попадание памятной стены в парке Выйду в реестр неугодных памятников вызывает, мягко говоря, недоумение у нарвитян. "Мэр города нас заверяла, что она ведет переговоры с комиссией, с правительством, чтобы прояснить ситуацию вокруг этого памятника, но на данный момент обратной связи от мэра нет", - констатировал Евграфов.