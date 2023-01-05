В Кивиыли рождается новая плеяда художников

Шесть лет назад ида-вируский художник Айвар Рихкранд открыл в Кивиылиской школе искусств курсы для взрослых и тогда не предполагал, насколько широкий отклик вызовет это начинание. Мастерство молодых художников с каждым годом развивается и растет, а их творения не в первый раз создают праздничное настроение горожанам.

- Сейчас занятия посещают 23 человека, 16 из них представляют свое искусство на новой выставке, - комментирует наставник. - Шестеро занимаются искусством уже шестой год и в мае будут защищать дипломные работы.

Результат усилий увлеченных изобразительным искусством кивиылисцев очевиден - в экспозиции разнообразие стилей и жанров: от природных и городских пейзажей до кубизма, анималистка, портрет и многое другое. Новая выставка отличается от предыдущих тем, что появилось больше авторских, сюжетных работ, в основном выполненных в технике масляной живописи. Привлекает взгляд серия портретов "Африканские красавицы" Марины Дейлид, а на полотнах Каарин Аамер - женщины из бразильского племени. Своих животных талантливо изобразили Людмила Борисова и Галина Лимберг. По мнению наставника, у Татьяны Мацкевич шикарные "Виноградные грозди", а Людмила Тейлор отлично справилась с монументальным "Морским закатом".