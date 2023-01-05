Звания лучшего туробъекта удостоился посетительский центр Алутагузеского национального парка

"Посетительский центр Алутагузеского национального парка расположен в Ида-Вирумаа в имеющей давние традиции пляжного отдыха деревне Каукси. Посетительский центр - будто южные ворота Алутагузеского национального парка, где можно перед богатым на впечатления походом ознакомиться с ценностями и возможностями посещения, предлагаемыми национальным парком. Новый посетительский центр с обновленной экспозицией и новыми возможностями открылся в июне 2021 года и был очень хорошо принят как местными людьми, так и гостями. Настоящая жемчужина Причудья!"