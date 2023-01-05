В декабре НКО "Peipsimaa Turism" выбрало среди семи номинантов лучшим туробъектом и удостоило знака "Kuldkala" посетительский центр Алутагузеского национального парка RMK, отмеченный за своеобразную экспозицию.
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Звания лучшего туробъекта удостоился посетительский центр Алутагузеского национального парка
Звания лучшего туробъекта удостоился посетительский центр Алутагузеского национального парка
"Посетительский центр Алутагузеского национального парка расположен в Ида-Вирумаа в имеющей давние традиции пляжного отдыха деревне Каукси. Посетительский центр - будто южные ворота Алутагузеского национального парка, где можно перед богатым на впечатления походом ознакомиться с ценностями и возможностями посещения, предлагаемыми национальным парком. Новый посетительский центр с обновленной экспозицией и новыми возможностями открылся в июне 2021 года и был очень хорошо принят как местными людьми, так и гостями. Настоящая жемчужина Причудья!"