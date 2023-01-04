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На нарвском речном променаде открылась смотровая платформа "пятикроновый вид"

Илья Смирнов
, журналист
На нарвском речном променаде открылась смотровая платформа "пятикроновый вид"
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Площадка "пятикроновый вид", расположившаяся на новой смотровой платформе.
Площадка "пятикроновый вид", расположившаяся на новой смотровой платформе. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Достроенная и уже открывшаяся для свободного посещения смотровая платформа "пятикроновый вид" расположена в самом конце нарвской улицы Игоря Графова.

С расположившейся на скале железобетонной платформы открывается широкий вид на две приграничные крепости, реку Нарва и городской пляж Йоаорг. Тут же рядом построена автопарковка для легковых машин и туристических автобусов, но, правда, сейчас парковка большей частью завалена снегом.

На платформе есть также лавочки, мусорные урны, освещение.

Идея оформления смотровой площадки с "пятикроновым видом" родилась в Нарве приблизительно двадцать лет назад, когда в Эстонии в качестве национальной валюты ходили кроны, а пятикроновую банкноту украшал панорамный вид начала 20-го века на реку, старый мост и старинные крепости на берегах. Для сооружения смотровой платформы власти города выбрали довольно точно совпадающее с ракурсом на купюре место - на скале в конце улицы Игоря Графова. Оформление проекта и поиск финансирования затянулись на десятилетие.

Центральным элементом оформления наконец-то построенной смотровой платформы стал тот самый вид с пятикроновой купюры, выгравированный по особой технологии на бетонной стене.

Сегодняшний "пятикроновый" вид можно сравнить с аналогичным видом на довоенную Нарву, растиражированным на купюрах в пять крон образца 1991-1994 годов.
Сегодняшний "пятикроновый" вид можно сравнить с аналогичным видом на довоенную Нарву, растиражированным на купюрах в пять крон образца 1991-1994 годов. Фото: Ilja Smirnov / Arhiiv / Eesti Pank

Смотровая платформа построена в рамках проекта продления Нарвского прибрежного променада в зоне отдыха Йоаорг. Если в 2008 году стоимость относительно простого благоустройства "пятикроновой" смотровой площадки на скале оценивали приблизительно в 200 тысяч евро (три миллиона эстонских крон), то сейчас на продление променада и строительство тяжелой бетонной платформы со всем благоустройством выделяется свыше 2 миллионов, считая с налогом с оборота.

Строительным подрядчиком для продления променада и создания платформы выступила компания "RTS Infraehitus", соответствующий договор с которой Нарва подписала в апреле 2021 года. Строительство в основном заершилось осенью 2022 года, а в самом конце декабря Нарвская горуправа распорядилась выдать разрешение на эксплуатацию смотровой платформы, признав ее соответствующей проекту.

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