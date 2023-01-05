Новогодние праздники прошли. Теперь надо бросить взгляд на предстоящий год. Предвыборный период принес встречи с деятелями из разных партий. Большей частью удавалось повернуть разговор на обсуждение сценариев будущего Ида-Вирумаа. Может быть, я неисправимый оптимист, но во мне все же теплится надежда, что эта тема не окажется в мусорной корзине после выборов, а останется на рабочем столе независимо от того, кто будет формировать коалицию.
Валло Реймаа: Пять новогодних фантазий с прицелом на будущее Ида-Вирумаа
Меня всегда изумляла неспособность "настоящей Эстонии" (такое определение прозвучало из уст одного из украинских беженцев, который, приехав в Йыхви после пары месяцев проживания в Ярвамаа, сообщил, что прибыл из "настоящей Эстонии") признаться самой себе, что карты, которые в какой-то момент решат судьбу нашего государства, будут разыграны именно в Ида-Вирумаа и, конечно, в Таллинне тоже.
Насколько сильными окажутся эти карты в тот судьбоносный момент и будет ли какая-то из них козырной, решит игра, называемая стратегией. Разумеется, вопрос тут и в том, насколько сильными мастерами мы будем сегодня в этой признанной старомодной игре. А также в том, где вообще раздобыть эту игру, ведь на полке с голосоносными играми такой игры не найти.
Перечислю здесь некоторые собственные новогодние мечты.
1. Надеюсь, что у политиков хватит смелости публично признать, что ида-вирумааская программа развития и восстановительное финансирование - это лишь тормозящие спад меры, а не программы направления кривой развития вверх. Последние требуют совсем другой методики и других ресурсов. В частной беседе это признавали все собеседники. Расписывать здесь методику не буду. В 2007 году о ней много говорилось, надо лишь стереть с нее ржавчину.
"Теперь, когда уездных старейшин больше нет и об элементах региональной политики в срочном порядке вспоминают лишь тогда, когда где-то начинают слишком сильно жать ботинки, в ящике с рабочим инструментом все же один остается - ида-вирумааский министр без портфеля".
Валло Реймаа, председатель Йыхвиского волостного собрания
2. Если смелости на это хватит, то надо будет с чего-то начать. Теперь, когда уездных старейшин больше нет и об элементах региональной политики в срочном порядке вспоминают лишь тогда, когда где-то начинают слишком сильно жать ботинки, в ящике с рабочим инструментом все же один остается - ида-вирумааский министр без портфеля. С конкретными сроками и задачами и, разумеется, с достаточной командой. Радует, что многие собеседники были с этим согласны. Важный знак поставил уже прошедший год, ведь о необходимости увеличения присутствия государства в Ида-Вирумаа уже не спорят и в этом направлении предприняты первые шаги (Ярвеская школа, впереди ждет Люганузеская школа).
3. Оставление в Ида-Вирумаа значительно большей части налогов на ресурсы, которые платятся за полезные ископаемые. Старая и бородатая тема, хотя позитивным знаком стало то, что министр окружающей среды Мадис Каллас в прошлом году несколько раз осмелился заговорить о ней вслух. Этот ресурс должен оставаться не столько у самоуправления, сколько в распоряжении уездной программы развития и в ведении министра без портфеля.
4. Эстонское государство должно наконец превратить региональные колледжи в регионально-политическую меру, как успешно делает это, к примеру, Финляндия. Обязанностью Тартуского университета и Таллиннского технического университета не является делать региональную политику. Однако государство может ее заказывать у них. Опять же, я не встречал никого, кто с этим поспорил бы. Как перейти к делам? В 2007 году об этом говорилось много. Сейчас царит мертвая тишина.
5. Правительство и Рийгикогу должны понять, что судьба эстонскости Ида-Вирумаа решается в центральном регионе уезда, а не в Нарве. Двадцать лет назад Таллинн уяснил это (поклон Марту Лаару), однако теперь об этом опять забыли. Уже почти слишком поздно, но все же еще не безнадежно. Однако это предполагает быстрые и решительные действия.
Тут я ставлю точку. Нельзя же желать слишком многого сразу.