Валло Реймаа: Пять новогодних фантазий с прицелом на будущее Ида-Вирумаа

2. Если смелости на это хватит, то надо будет с чего-то начать. Теперь, когда уездных старейшин больше нет и об элементах региональной политики в срочном порядке вспоминают лишь тогда, когда где-то начинают слишком сильно жать ботинки, в ящике с рабочим инструментом все же один остается - ида-вирумааский министр без портфеля. С конкретными сроками и задачами и, разумеется, с достаточной командой. Радует, что многие собеседники были с этим согласны. Важный знак поставил уже прошедший год, ведь о необходимости увеличения присутствия государства в Ида-Вирумаа уже не спорят и в этом направлении предприняты первые шаги (Ярвеская школа, впереди ждет Люганузеская школа).

3. Оставление в Ида-Вирумаа значительно большей части налогов на ресурсы, которые платятся за полезные ископаемые. Старая и бородатая тема, хотя позитивным знаком стало то, что министр окружающей среды Мадис Каллас в прошлом году несколько раз осмелился заговорить о ней вслух. Этот ресурс должен оставаться не столько у самоуправления, сколько в распоряжении уездной программы развития и в ведении министра без портфеля.

4. Эстонское государство должно наконец превратить региональные колледжи в регионально-политическую меру, как успешно делает это, к примеру, Финляндия. Обязанностью Тартуского университета и Таллиннского технического университета не является делать региональную политику. Однако государство может ее заказывать у них. Опять же, я не встречал никого, кто с этим поспорил бы. Как перейти к делам? В 2007 году об этом говорилось много. Сейчас царит мертвая тишина.

5. Правительство и Рийгикогу должны понять, что судьба эстонскости Ида-Вирумаа решается в центральном регионе уезда, а не в Нарве. Двадцать лет назад Таллинн уяснил это (поклон Марту Лаару), однако теперь об этом опять забыли. Уже почти слишком поздно, но все же еще не безнадежно. Однако это предполагает быстрые и решительные действия.