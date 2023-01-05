Наказание для убившей свою жертву 32 ударами ножа кохтла-ярвеской женщины значительно уменьшили, так как суды высшей инстанции нашли, что не хватает доказательств, которые подтвердили бы, что преступление было совершено особо жестоким способом.
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Суд о кохтла-ярвеском убийстве: 32 ножевых ранения еще не означают жестокость
Суд о кохтла-ярвеском убийстве: 32 ножевых ранения еще не означают жестокость
Летом прошлого года Вируский уездный суд на 16 лет отправил за решетку Ингу Воронину (29), которая двумя годами раньше в Кохтла-Ярве многочисленными ножевыми ударами убила знакомого мужчину.