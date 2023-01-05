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Суд о кохтла-ярвеском убийстве: 32 ножевых ранения еще не означают жестокость

Эрик Калда
, журналист
Суд о кохтла-ярвеском убийстве: 32 ножевых ранения еще не означают жестокость
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Инга Воронина на заседании суда, проходившем прошлым летом по видеомосту.
Инга Воронина на заседании суда, проходившем прошлым летом по видеомосту. Фото: Ago Gaškov

Наказание для убившей свою жертву 32 ударами ножа кохтла-ярвеской женщины значительно уменьшили, так как суды высшей инстанции нашли, что не хватает доказательств, которые подтвердили бы, что преступление было совершено особо жестоким способом.

Летом прошлого года Вируский уездный суд на 16 лет отправил за решетку Ингу Воронину (29), которая двумя годами раньше в Кохтла-Ярве многочисленными ножевыми ударами убила знакомого мужчину.

Убила знакомого молодого мужчину

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