Раквереский театр перенесет на сцену Кохтла-Ярве дружбу трех женщин

Автор пьесы, опубликованной в 2013 году, Амелия Баллмор опирается на свои воспоминания об университетской жизни Манчестера 1980-х годов.

По словам режиссера Пеэтера Раудсеппа, в трагикомедии рассказывается о дружбе трех очень разных женщин на протяжении тридцати лет.

- Студенческая жизнь, секс, шутки, печали и совместное взросление в одной частной квартире становятся общей судьбой, хотя жизнь ведет этих женщин по совершенно разным путям. Дети, одиночество, успех, встречи. Комическое переплетается с трагическим, простыми и житейскими основами бытия, однако маленькие причуды, к лучшему или к худшему, остаются прежними, растворяясь в большой любви между друзьями, которая сильнее смерти, - описал режиссер.

Театральный обозреватель Пилле-Рийн Пурье прокомментировала в "Postimees", что это целиком и полностью женская пьеса. "Три героини написаны таким образом, чтобы в зале возникали разные возможности отождествления или отчуждения; в зависимости от возраста также приступы ностальгии или наоборот. Но прежде всего такой материал позволяет трем актрисам в расцвете сил получать удовольствие от сценической игры и им нравится вместе отрываться".

Премьера "Di ja Viv ja Rose" состоялась в большом зале Раквереского театра в сентябре прошлого года.