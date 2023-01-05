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Раквереский театр перенесет на сцену Кохтла-Ярве дружбу трех женщин

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Раквереский театр перенесет на сцену Кохтла-Ярве дружбу трех женщин
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Трех очень разных подруг играют Тийна Мяльберг, Элина Рейнольд (приглашенная актриса) и Юлле Лихтфельдт.
Трех очень разных подруг играют Тийна Мяльберг, Элина Рейнольд (приглашенная актриса) и Юлле Лихтфельдт. Фото: Kalev Lilleorg

В среду, 11 января, в Кохтла-Ярвеском центре культуры покажут трагикомедию "Di ja Viv ja Rose", рассказывающую о трех десятилетиях дружбы трех очень разных женщин.

Автор пьесы, опубликованной в 2013 году, Амелия Баллмор опирается на свои воспоминания об университетской жизни Манчестера 1980-х годов.

По словам режиссера Пеэтера Раудсеппа, в трагикомедии рассказывается о дружбе трех очень разных женщин на протяжении тридцати лет.

- Студенческая жизнь, секс, шутки, печали и совместное взросление в одной частной квартире становятся общей судьбой, хотя жизнь ведет этих женщин по совершенно разным путям. Дети, одиночество, успех, встречи. Комическое переплетается с трагическим, простыми и житейскими основами бытия, однако маленькие причуды, к лучшему или к худшему, остаются прежними, растворяясь в большой любви между друзьями, которая сильнее смерти, - описал режиссер.

Театральный обозреватель Пилле-Рийн Пурье прокомментировала в "Postimees", что это целиком и полностью женская пьеса. "Три героини написаны таким образом, чтобы в зале возникали разные возможности отождествления или отчуждения; в зависимости от возраста также приступы ностальгии или наоборот. Но прежде всего такой материал позволяет трем актрисам в расцвете сил получать удовольствие от сценической игры и им нравится вместе отрываться".

Премьера "Di ja Viv ja Rose" состоялась в большом зале Раквереского театра в сентябре прошлого года.

Спектакль - на эстонском языке.

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