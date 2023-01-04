Нарва выбрала своим слоганом "Здесь начинается Европа". Так и есть, с Нарвы начинается европейский образ мышления.
Алар Карис: Свобода начинается в Нарве
Но слоганом Нарвы может быть и "Здесь начинается свобода". Потому что действительно именно тут - рядом с Нарвой - проходит разделительная линия, по одну сторону которой есть свобода, а по другую ее сторону - нет. Это уже не воображаемая, а политическая линия, которая ставит нас на первые метры свободы.
Попросил старшеклассников Нарвы написать на тему "Что такое свобода?". Эти эссе приятно читать, потому что они написаны свободными молодыми людьми свободной страны, они пишут свободно и без колебаний. Это тоже естественно, потому что, как говорит Анна Бойкова, день их свободы пришелся на день их рождения.
Я рад, что молодые люди видят свободу через человечность. Для Яны Швайгер свобода означает способность "не позволять себе впадать в ограничения, которые мы сами себе придумали". А Софья Спиридонова обозначила свои границы, что свобода говорить обо всем не должна ущемлять или оскорблять свободу сограждан думать по-другому.
Многие взрослые могут поучиться у них, и когда они выучатся, наша публичная речь и образ мышления станут намного чище, ярче.
Довольно многие старшеклассники упомянули, что противоположностью свободы является страх. "Если человек чего-то боится, он на самом деле несвободен", - писал Даниил Илькевич.
Мужество быть свободным и быть свободным является возможностью, а не обязанностью. 103 года назад в Освободительной войне народ Эстонии - эстонцы, русские, балтийские немцы, финно-угры, а также финские, шведские и датские добровольцы боролись за свободу Эстонии, за право Эстонии иметь свою собственную страну. Это был храбрый бой. И это мужество осталось в нас и снова расправило наши спины более 30 лет назад, когда мы восстановили независимость Эстонии.
Теперь, глядя на наши силовые структуры, Силы обороны и Кайтселийт, стоящие здесь вместе с союзными частями, мы видим, насколько крепка безопасность Эстонии. В дополнение к нашей воле защищать себя и нашей способности защищать себя у нас есть также сила и единство Европейского союза и НАТО, чтобы совместно защищать свободу наших государств-членов.
Закончу свое выступление так же, как закончил свое эссе Сергей Марков, который напомнил о том, что в мире много режимов с их лидерами, которые "сжимают и держат в кулаке свободу народа". В заключении своего сочинения Сергей пишет: "Давайте держать нашу свободу в своих руках и не позволим никому ее отнять".
Это достойное пожелание в День памяти сражавшихся в Освободительной войне и очень точно сформулированная мысль для всех нас, кто протянул руку помощи Украине, отстаивающей свою свободу на поле боя.
Давайте держать свою свободу в своих руках и никому не позволим ее отнять.
Свобода начинается здесь.
Речь президента Эстонии на Петровской площади Нарвы 3 января (с сокращениями).