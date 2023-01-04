Алар Карис: Свобода начинается в Нарве

Но слоганом Нарвы может быть и "Здесь начинается свобода". Потому что действительно именно тут - рядом с Нарвой - проходит разделительная линия, по одну сторону которой есть свобода, а по другую ее сторону - нет. Это уже не воображаемая, а политическая линия, которая ставит нас на первые метры свободы.

Попросил старшеклассников Нарвы написать на тему "Что такое свобода?". Эти эссе приятно читать, потому что они написаны свободными молодыми людьми свободной страны, они пишут свободно и без колебаний. Это тоже естественно, потому что, как говорит Анна Бойкова, день их свободы пришелся на день их рождения.

Я рад, что молодые люди видят свободу через человечность. Для Яны Швайгер свобода означает способность "не позволять себе впадать в ограничения, которые мы сами себе придумали". А Софья Спиридонова обозначила свои границы, что свобода говорить обо всем не должна ущемлять или оскорблять свободу сограждан думать по-другому.

Многие взрослые могут поучиться у них, и когда они выучатся, наша публичная речь и образ мышления станут намного чище, ярче.

Довольно многие старшеклассники упомянули, что противоположностью свободы является страх. "Если человек чего-то боится, он на самом деле несвободен", - писал Даниил Илькевич.