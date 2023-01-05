Чт, 5.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

У коров с охраняемых пойменных лугов добавится кормовых угодий

Кюлли Крийс
, журналист
У коров с охраняемых пойменных лугов добавится кормовых угодий
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Первые четыре года Михкелю Олту приходилось доплачивать за питавшихся луговой травой коров; по первоначальной оценке, прошлый год стал первым, когда справились без доплаты.
Первые четыре года Михкелю Олту приходилось доплачивать за питавшихся луговой травой коров; по первоначальной оценке, прошлый год стал первым, когда справились без доплаты. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Центр управления гослесами расчистит вблизи Васкнарвы от зарослей 73 гектара поймы Кароли, уход за которой через пару лет продолжат коровы.

В прошлом году Центр управления гослесами (RMK) восстановил 200 гектаров полуприродных ценозов, в дальнейшем их вновь можно будет использовать в качестве лугов и пастбищ. Самый большой объем работ выполнен в Алутагузеском национальном парке под Васкнарвой в пойме Кароли, сильно заросшей кустарником, кочковатой в низинах и залесенной на участках посуше.

Работы в пойме Кароли еще не закончены, сказала специалист RMK по природоохране Леэви Крумм. На части территории деревья вырублены, кочки срезаны и травяной ярус измельчен, а на части территории работы еще продолжаются. Нынче еще раз пройдутся с обрезкой по всей территории, и затем RMK передаст ее арендатору. 

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх