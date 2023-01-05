Центр управления гослесами расчистит вблизи Васкнарвы от зарослей 73 гектара поймы Кароли, уход за которой через пару лет продолжат коровы.
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У коров с охраняемых пойменных лугов добавится кормовых угодий
У коров с охраняемых пойменных лугов добавится кормовых угодий
В прошлом году Центр управления гослесами (RMK) восстановил 200 гектаров полуприродных ценозов, в дальнейшем их вновь можно будет использовать в качестве лугов и пастбищ. Самый большой объем работ выполнен в Алутагузеском национальном парке под Васкнарвой в пойме Кароли, сильно заросшей кустарником, кочковатой в низинах и залесенной на участках посуше.