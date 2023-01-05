У коров с охраняемых пойменных лугов добавится кормовых угодий

В прошлом году Центр управления гослесами (RMK) восстановил 200 гектаров полуприродных ценозов, в дальнейшем их вновь можно будет использовать в качестве лугов и пастбищ. Самый большой объем работ выполнен в Алутагузеском национальном парке под Васкнарвой в пойме Кароли, сильно заросшей кустарником, кочковатой в низинах и залесенной на участках посуше.

Работы в пойме Кароли еще не закончены, сказала специалист RMK по природоохране Леэви Крумм. На части территории деревья вырублены, кочки срезаны и травяной ярус измельчен, а на части территории работы еще продолжаются. Нынче еще раз пройдутся с обрезкой по всей территории, и затем RMK передаст ее арендатору.