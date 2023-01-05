Украинские военные беженцы остановили убыль населения Ида-Вирумаа

Если на начало 2022 года, по данным регистра народонаселения, в Ида-Вирумаа проживало 131699 жителей, то на 1 января начавшегося года этот показатель остался на том же уровне и число жителей даже увеличилось на 76 человек, что означает прирост менее чем на 0,1 процента.

Количество жителей в самоуправлениях Ида-Вирумаа на начало 2023 года

Город Нарва 53625 (-330 жителей, -0,6%), из них военных беженцев 526*

Город Кохтла-Ярве 32296 (+44 жителя, +0,1%), из них военных беженцев 692

Город Силламяэ 12157 (-7 жителей, менее -0,1%), из них военных беженцев 135

Йыхвиская волость 11459 человек (+318 жителей, +3,2%), из них военных беженцев 467

Люганузеская волость 8188 (-13 жителей, -0,2%), из них военных беженцев 144

Город Нарва-Йыэсуу 4773 (+65 жителей, +1,3%), из них военных беженцев 61

Алутагузеская волость 4678 человек (+20 жителей, +0,4%), из них военных беженцев 45

Тойлаская волость 4599 человек (-17 жителей, -0,3%), из них военных беженцев 49

Ида-Вируский уезд всего: 131775 человек (+76 жителей, около 0,1%), из них военных беженцев 2119

* Данные об украинских военных беженцах по самоуправлениям на 23 ноября.

Министерство внутренних дел