Быстрая убыль населения была названа в многочисленных программах развития одной из самых больших проблем всего уезда, а также каждого города и волости, из-за которой возникают другие проблемы. Если количество жителей резко уменьшается, становится меньше налогоплательщиков, покупателей для местных магазинов и поставщиков услуг, рабочих рук для предприятий. Это был эффект снежного кома, который то и дело набирал обороты.

В 2022 году убыль населения остановилась. Но не в результате государственной или местной региональной политики, а потому, что здесь поселились более пары тысяч украинских военных беженцев, чьи дома, города и села разбомбил кровавый террорист Путин.

Эстония, как и другие демократические государства, помогает украинским семьям, спасающимся от ужасов войны, исходя из общечеловеческих соображений. Конечно, это влечет за собой дополнительную нагрузку на социальную сферу и затраты. Но мы не могли поступить иначе - давайте подумаем о себе в положении военных беженцев.

С другой стороны, люди, бежавшие от войны с Украины, могут со временем внести значительный вклад в развитие Ида-Вирумаа. Если, к примеру, в Ида-Вирумаа самая высокая безработица в стране, то вместе с тем планы развития многих здешних компаний застопорились из-за нехватки рабочих рук. Полупустые многоквартирные дома находят жильцов. Магазины получают больше товарооборота. А некоторые школы или детские сады, которым грозило закрытие, могут продолжать работу.