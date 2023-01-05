Представителем интересов владельца одного из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа "Eesti Energia", то есть эстонского государства, является в общем собрании министр финансов, которая в конце года посетила также расположенные в Аувере электростанции.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Какие надежды вы возлагаете на "Eesti Energia"?
Какие надежды вы возлагаете на "Eesti Energia"?
АННЕЛИ АККЕРМАНН, министр финансов:
- Все электропотребители с большой благодарностью и надеждой смотрят сейчас на Ида-Вирумаа: смогут ли здесь производить достаточно электроэнергии, чтобы не случалось отключений электричества из-за нехватки электроэнергии. Мне дали обзор, что если передающие линии будут работать, то Эстонию смогут также снабжать электроэнергией.
В нынешней ситуации мы должны быть готовы снабжать государство электроэнергией и тогда, если по каким-то причинам будет разрушен какой-нибудь соединяющий электросистемы разных государств электрокабель, как произошло, например, с газовой трубой "Nord Stream".
Ключевые слова