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ОДИН ВОПРОС ⟩ Какие надежды вы возлагаете на "Eesti Energia"?

Северное побережье
Какие надежды вы возлагаете на "Eesti Energia"?
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Аннели Аккерманн.
Аннели Аккерманн. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Представителем интересов владельца одного из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа "Eesti Energia", то есть эстонского государства, является в общем собрании министр финансов, которая в конце года посетила также расположенные в Аувере электростанции.

АННЕЛИ АККЕРМАНН, министр финансов:

- Все электропотребители с большой благодарностью и надеждой смотрят сейчас на Ида-Вирумаа: смогут ли здесь производить достаточно электроэнергии, чтобы не случалось отключений электричества из-за нехватки электроэнергии. Мне дали обзор, что если передающие линии будут работать, то Эстонию смогут также снабжать электроэнергией.

В нынешней ситуации мы должны быть готовы снабжать государство электроэнергией и тогда, если по каким-то причинам будет разрушен какой-нибудь соединяющий электросистемы разных государств электрокабель, как произошло, например, с газовой трубой "Nord Stream".

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