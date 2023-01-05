ОДИН ВОПРОС ⟩ Какие надежды вы возлагаете на "Eesti Energia"?

- Все электропотребители с большой благодарностью и надеждой смотрят сейчас на Ида-Вирумаа: смогут ли здесь производить достаточно электроэнергии, чтобы не случалось отключений электричества из-за нехватки электроэнергии. Мне дали обзор, что если передающие линии будут работать, то Эстонию смогут также снабжать электроэнергией.