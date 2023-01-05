ФОТОРЕПОРТАЖ ⟩ Нарвский замок продолжает улучшаться уже без статуи Ленина

Толстый слой декабрьского снега в Западном дворе Нарвского замка и у больших ворот в западной крепостной стене скрыл от глаз многие выполненные в течение уходящего года работы. Их тут уже проделано приблизительно на полтора миллиона евро, как подсчитал проектный руководитель из Нарвского музея Юри Моор, опираясь на документооборот с фирмой-подрядчиком "Scandec Ehitus". По оценкам Моора, очень дорого обходятся строителям и в конечном итоге музею качественный плитняк и осветительное оборудование.

- Этот объект, скажем так, недешевый, но многие люди, которые потом придут сюда, наверняка и не поймут, на что потрачены эти деньги. В действительности очень много (нового) сейчас под землей - кабели, трубы, основания и камни, - говорит Юри Моор, уточняя, что одних только толстых каменных плит размером 1,2х0,6 метра нужно для большого Западного двора более чем на полгектара, то есть свыше 5000 квадратных метров.

"Это все будет очень интересно"

Западную стену крепости призван защищать снаружи бастион под именем Кристервал. Его казематы, много десятилетий пустовавшие и отсыревавшие, скоро разместят в себе новую часть экспозиции об истории Нарвского замка Германа и о крепостных бастионах. Наглядным экспонатом станет старинная пушка, которая после завершения строительных работ займет свое историческое место у бойницы.