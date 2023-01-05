Старинный Нарвский замок в новом году снова преобразится в лучшую сторону: ближе к следующей зиме завершится реконструкция большого Западного двора и впервые откроются для посетителей казематы оборонительного бастиона Кристервал. Сегодня же на этой территории высятся огромные кучи грунта вперемешку со снегом, передвижения посетителей музея ограничены заборами и осложнены кочками, а примечательная статуя Ленина, помешавшая строителям, уехала в Виймси.
ФОТОРЕПОРТАЖ ⟩ Нарвский замок продолжает улучшаться уже без статуи Ленина
Толстый слой декабрьского снега в Западном дворе Нарвского замка и у больших ворот в западной крепостной стене скрыл от глаз многие выполненные в течение уходящего года работы. Их тут уже проделано приблизительно на полтора миллиона евро, как подсчитал проектный руководитель из Нарвского музея Юри Моор, опираясь на документооборот с фирмой-подрядчиком "Scandec Ehitus". По оценкам Моора, очень дорого обходятся строителям и в конечном итоге музею качественный плитняк и осветительное оборудование.
- Этот объект, скажем так, недешевый, но многие люди, которые потом придут сюда, наверняка и не поймут, на что потрачены эти деньги. В действительности очень много (нового) сейчас под землей - кабели, трубы, основания и камни, - говорит Юри Моор, уточняя, что одних только толстых каменных плит размером 1,2х0,6 метра нужно для большого Западного двора более чем на полгектара, то есть свыше 5000 квадратных метров.
"Это все будет очень интересно"
Западную стену крепости призван защищать снаружи бастион под именем Кристервал. Его казематы, много десятилетий пустовавшие и отсыревавшие, скоро разместят в себе новую часть экспозиции об истории Нарвского замка Германа и о крепостных бастионах. Наглядным экспонатом станет старинная пушка, которая после завершения строительных работ займет свое историческое место у бойницы.
- Я на сто процентов уверен, что это все будет очень интересно, - воодушевлен Юри Моор, демонстрируя фоторепортеру уже осушенные казематные помещения. - Здесь было ужас как сыро! Везде текла вода. Все стены мы отреставрировали: по-моему, красота, - доволен собеседник.
На стройплощадке Нарвского музея трудятся одновременно 20-30 человек. В наиболее снежные дни продолжаются отделочные работы во внутренних помещениях западной стены и также на ее верхней уличной галерее. На галерее среди прочего уложили новый каменный пол, так как под прежним полом не оказалось гидроизоляции, из-за чего внутрь стены просачивалась вода. Там, то есть внутри стены - рядом с главными воротами, расположатся туалеты для посетителей музея и технические помещения.
Юри Моор рассказывает, что во внутреннем устройстве западной стены музейщиков и строителей ждало много неизвестного. "Это, в принципе, нормально, когда имеем дело с таким историческим объектом", - заметил он со знанием дела.
Также в ходе работ на большой территории Западного двора нашлись ранее неизвестные фундаменты средневековых зданий, которые впоследствии просто разметят на уже благоустроенной территории.
Всеобъемлющий стратегический план
Все запланированные по проекту работы должны завершиться в октябре 2023 года. Но и это будет еще не все: пока что почти не затронутая строителями юго-западная башня Нарвской крепости в будущем станет следующим этапом реконструкции территории замка. У Нарвского музея пока что нет готового плана, что сделать в той башне, как призналась директор Мария Сморжевских-Смирнова. "Это одно из наиболее удачных мест как площадка для замечательных фотографий с изумительными видами", - выделила она юго-западную башню, которая появится в дальнейшем плане улучшения музея.
Всеобъемлющий стратегический план развития Нарвского замка и его большой территории был разработан еще в 2007 году. План предусматривает реставрацию здания конвента и создание новой постоянной музейной экспозиции, посвященной истории замка, оживление большого Западного двора и юго-западной башни, а также открытие для посетителей казематов бастиона Кристервал.
Первые два пункта из вышеперечисленных уже выполнены в 2020 году, а теперь в процессе реализации - Западный двор и казематы. На этой стадии музей мечтает, помимо прочего, улучшить возможности для передвижения по территории транспорта и создать условия для перемещения людей с особыми потребностями, а также приготовить инфраструктуру для проведения в Западном дворе крупных мероприятий. Даже еще до этого благоустройства здесь гремели невиданные по местным меркам музыкальные и байкерские фестивали, так что можно представить себе, что будет происходить после качественного обновления.
Одновременно со строительными работами ведутся тщательные археологические и архитектурные исследования, результаты которых обещано представить общественности на международной научной конференции в 2023 году.
Новейшая история Нарвского замка - история перемен
- Нарвский замок Германа сильно пострадал во время Второй мировой войны, и его реставрация продолжалась практически все последующие годы по сей день.
- В 2007 году разработан план дальнейшего развития Нарвского замка, предусматривающий реставрацию здания конвента, создание новой постоянной экспозиции, посвященной истории замка, оживление большого Западного двора и открытие юго-западной башни, а также открытие для посетителей казематов бастиона Кристервал.
- С декабря 2021 года на территории Нарвского замка при финансировании Европейского союза осуществляется один из этапов стратегического плана - строительный проект "Крепости Нарвы и Ивангорода, II этап". В ходе этих работ реконструируют Западный двор, где, помимо прочего, планируется улучшить возможности для передвижения транспорта и создать условия для перемещения людей с особыми потребностями. Также будет создана инфраструктура для проведения крупных мероприятий.
- Строительные работы на территории Нарвского замка завершатся в конце 2023 года. Их результатом явятся реконструкция и открытие казематов бастиона Кристервал, капитальный ремонт западной стены и находящейся на ней галереи, а также обновление инфраструктуры Западного двора.
- Одновременно со строительными работами на территории Западного двора идут археологические и архитектурные исследования, результаты которых будут представлены в том же 2023 году на международной научной конференции.
- Общая стоимость ныне реализуемого проекта составляет 5,9 миллиона евро, из которых поддержка Европейского союза - 3,6 миллиона, государственное участие - около 0,6 миллиона.
- В процессе реализации проекта Нарвский музей в декабре 2022 года избавился от статуи Владимира Ленина, стоявшей в Западном дворе после демонтажа идеологического памятника с главной площади Нарвы в 1993 году. Статуя отправлена, по предварительным сведениям, в Виймси, а вскоре должна занять свое новое место в Эстонском историческом музее.