Днем 5 января на улицу Ридакюла в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве были вызваны спасатели.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Ребенок застрял между стеной и радиатором
5 января 2023 г.
Ребенок застрял между стеной и радиатором
Им пришлось вызволять маленького ребенка, нога которого застряла между стеной и батареей.
Лось погиб при столкновении с автомобилем
Вечером 5 января стало известно, что в деревне Ульясте Люганузеской волости легковой автомобиль сбил лося. Спасатели оттащили мертвого лося на обочину, затем его забрали охотники. Разбитую машину отбуксировали с места происшествия, люди в аварии не пострадали.
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