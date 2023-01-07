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СПАСАТЕЛИ ⟩ Ребенок застрял между стеной и радиатором

5 января 2023 г.
Северное побережье
Ребенок застрял между стеной и радиатором
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Днем 5 января на улицу Ридакюла в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве были вызваны спасатели.

Им пришлось вызволять маленького ребенка, нога которого застряла между стеной и батареей. 

Лось погиб при столкновении с автомобилем

Вечером 5 января стало известно, что в деревне Ульясте Люганузеской волости легковой автомобиль сбил лося. Спасатели оттащили мертвого лося на обочину, затем его забрали охотники. Разбитую машину отбуксировали с места происшествия, люди в аварии не пострадали.

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