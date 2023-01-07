СПАСАТЕЛИ ⟩ Ребенок застрял между стеной и радиатором

Им пришлось вызволять маленького ребенка, нога которого застряла между стеной и батареей.

Лось погиб при столкновении с автомобилем

Вечером 5 января стало известно, что в деревне Ульясте Люганузеской волости легковой автомобиль сбил лося. Спасатели оттащили мертвого лося на обочину, затем его забрали охотники. Разбитую машину отбуксировали с места происшествия, люди в аварии не пострадали.