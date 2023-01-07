Говорят, после драки кулаками не машут. Ясно, что толку от этого нет, однако у наблюдавших саму "драку" могут в тот момент появиться мысли, которые хотелось бы обдумать и которыми хотелось бы поделиться с другими - хотя бы для того, чтобы убедиться в том, правильно или неправильно было понято увиденное и услышанное.
Вирве Осила: Салютовать ракетами - это не право человека
Салюты почему-то всегда казались мне чем-то неправильным. Мне нравится спокойное небо. Еще в детстве одним из моим любимых занятий было, лежа на спине, наблюдать за небом, облаками и птицами. В годы моего детства в деревнях и поселках фейерверки, разумеется, не грохотали; большая война была еще слишком свежа в памяти людей.
С течением времени усиливалось также превращение людей в любителей огнедышащих драконов. С конца прошлого века в нынешний была перенесена особая любовь к огням и грохоту. Любое мало-мальски значительное событие или мероприятие завершают салютом. Один мой знакомый из деревни заметил как-то, закончив с уборкой картофеля, что неужто и ему надо, черт возьми, стрелять и поливать огнем в честь того, что картофель на зиму заготовлен! И горько улыбнулся, ведь мы оба содрогались, когда где-то салютами дразнили небо.
Дни мызы Мяэтагузе всегда заканчивались салютом. В разгар лета. Когда вечерами долго не темнеет. И в то засушливое лето, когда соседняя волость боролась с сильными лесными пожарами, в небо над Мяэтагузе тоже выпустили столько огня, сколько смогли. Тогда я плакала от злости. Все отмечавшиеся на мызе свадьбы заканчивались фейерверком. Весь поселок вынужден был слушать, как кто-то с грохотом сочетается браком. Интересно, думала я, когда будут разводиться, то огнем поливать будут только на словах или и на деле тоже?
Устный протест в тот раз не помог, я подала письменное заявление, и было принято решение, что после одиннадцати вечера стрелять нельзя - счастье следовало выплеснуть в небо до наступления ночного покоя.
Пока мой "двигательный аппарат" был еще более-менее исправен, я выходила 1 января убирать перед домом обертки от ракет и прочий мусор. В одно морозное новогоднее утро на снегу под большим дубом лежало также несколько птичьих трупиков. В тот момент до меня дошло, что "человек" звучит вообще не гордо: всем нам надо еще научиться быть людьми, ведь пока нет просвещенности, образование и невежество будут сидеть на одном стуле.
Осенью прошлого года заговорили о том, что поскольку из-за путинской войны в Украине в Эстонии находится много беженцев - сбежавших от войны женщин и детей, - то желательно отменить салюты в новогоднюю ночь. Чтобы не тревожить душевный покой людей, а также сберечь животных и природу, да и деньги тоже. Я действительно была довольна, мол, наконец-то... Рано радовалась.
В Мяэтагузе палили в течение всего декабря, даже днем стреляли там и сям. Нервы у одной семьи были натянуты до предела, ведь за их забором по вечерам стоял грохот, будто на поле боя; рядом с квартирными домами тоже стреляли, так что не одно сердце забывало сделать очередной удар.
В предпоследний час старого года началась канонада. Ведь у нас давным-давно встречают новый год дважды за одну ночь: первый раз по московскому времени, второй - в полночь. (Мой отец, который на дух не переносил красный порядок, подвыпив пел громко и фальшиво, даже когда в компании был парторг МТС, что "…зачем нам часы, коли Москва сообщает время…", и зло смеялся, глядя на парторга. Тот что-то недовольно бормотал, но поскольку отказаться от сваренного отцом самогона был не в силах, то и на рожон не лез.)
Почему поклонники кремлевских курантов не ходят по московскому времени на работу и в школу, к врачу или куда-либо еще? Повседневная жизнь идет все-таки по эстонскому времени, а салютуют в соответствии с укладом соседнего государства. Будто дают понять: что хотим, то и делаем, а вы тут рядом должны молча терпеть.
Круглый год все у нас, судя по разговорам, бедствуют, однако в конце года денег на ракеты у людей хватает. У тех, кто начинают пальбу на час позже, нехватки денег тоже, похоже, нет. Первый реформист города Пайде деньги самоуправления тратить не стал, а организовал сбор пожертвований - и люди не поскупились: крошечный Пайде выпустил ракет в небо на три тысячи евро. Некоторые йыхвисцы тоже сказали, что такой стрельбы, как нынче, не было давно.
"Почему поклонники кремлевских курантов не ходят по московскому времени на работу и в школу, к врачу или куда-либо еще? Повседневная жизнь все-таки идет по эстонскому времени, а салютуют в соответствии с укладом соседнего государства".
Вирве Осила
Слушать страшно, однако смотреть красиво, говорят сторонники фейерверков. К сожалению, они не думают о том, что эта красота минутная, а ущерб остается надолго, если не насовсем. Кто-то сказал, что если деньги есть, ума не надо.
Помните время, когда полстраны сходили с ума по китайским фонарям? С их помощью клялись в любви и дружбе, скорбели и праздновали. Пока ученые не выяснили, как много вреда приносят эти горящие фонари и к каким несчастьям приводят. В конце концов приняли мудрое решение и запретили запуск горящих фонарей. Люди немного поворчали, но быстро успокоились.
Я не сторонник запретов и приказов, но если иначе нельзя, то приходится применять и такие меры. Где в конце концов наши зеленые? И прочие "поворотчики" и спасители планеты? Огнедышащие драконы должны жить в сказках, но, к сожалению, в настоящее время пугающе много вылетает их также из ворот Кремля, чтобы губить все живое и неживое.
Давайте мы здесь будем встречать потише, покоя никогда не бывает слишком много. Ведь человек создан не для того, чтобы жить по принципу "после нас хоть потоп". Я не вечна, но мне важно знать, что над моей могилой тоже будет голубое небо; что в Алутагузе останутся леса, где найдется место для птиц и животных, ведущих свою таинственную жизнь; что в Эстонии будет хватать воздуха, света и свободы.
Салютовать ракетами - это не право человека, пора понять. Ведь слова о том, что это нежелательно, толкуют все-таки как разрешение.
Ум приходит постепенно, утверждает поговорка. Сегодня ясно, что он приходит слишком медленно, а к некоторым не приходит вообще.