Вирве Осила: Салютовать ракетами - это не право человека

Устный протест в тот раз не помог, я подала письменное заявление, и было принято решение, что после одиннадцати вечера стрелять нельзя - счастье следовало выплеснуть в небо до наступления ночного покоя.

Пока мой "двигательный аппарат" был еще более-менее исправен, я выходила 1 января убирать перед домом обертки от ракет и прочий мусор. В одно морозное новогоднее утро на снегу под большим дубом лежало также несколько птичьих трупиков. В тот момент до меня дошло, что "человек" звучит вообще не гордо: всем нам надо еще научиться быть людьми, ведь пока нет просвещенности, образование и невежество будут сидеть на одном стуле.

Осенью прошлого года заговорили о том, что поскольку из-за путинской войны в Украине в Эстонии находится много беженцев - сбежавших от войны женщин и детей, - то желательно отменить салюты в новогоднюю ночь. Чтобы не тревожить душевный покой людей, а также сберечь животных и природу, да и деньги тоже. Я действительно была довольна, мол, наконец-то... Рано радовалась.

В Мяэтагузе палили в течение всего декабря, даже днем стреляли там и сям. Нервы у одной семьи были натянуты до предела, ведь за их забором по вечерам стоял грохот, будто на поле боя; рядом с квартирными домами тоже стреляли, так что не одно сердце забывало сделать очередной удар.