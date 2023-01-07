ОПРОС ⟩ Чего вы ждете от нового года?
Чего вы ждете от нового года?
Теэт Энок, предприниматель:
- Развития и успокоения. Того, чтобы нынешнее нервное время прошло. Дергаясь, совершают много ошибок, а при их исправлении совершаются новые ошибки. Это как на месте, так и глобально.
Юри Уудель, пенсионер:
- Наверное, всех нас волнует война, цены на энергоносители и экономическое положение. Если бы эти проблемы решились… С остальным мы в своем государстве и в ближайшем окружении справимся сами.
Аво Кийр, пенсионер:
- Навалившиеся сейчас кризисы, которые по кругу питают друг друга, по волшебству не исчезнут. Было бы слишком наивно думать так и надеяться на это. Так что я прежде всего желаю, чтобы не стало еще хуже. Уже это было бы хорошим знаком.
Каарел Пюрг, пенсионер:
- В первую очередь жду конца войны, но это должен быть очень однозначный, а не тлеющий и конфликтный мир в состоянии войны. И, разумеется, того, чтобы на выборах победили мыслящие по-государственному люди, а не интриганы.
Андрес Ыйспуу, сантехник:
- Конец войны - вот первое самое большое желание. Ведь этот конфликт является причиной большинства других больших бед. Может, тогда постепенно разрешилось бы и все остальное - энергетический, экономический и другие кризисы.
Ключевые слова