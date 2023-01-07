Сб, 7.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ОПРОС ⟩ Чего вы ждете от нового года?

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Чего вы ждете от нового года?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Теэт Энок, предприниматель:

- Развития и успокоения. Того, чтобы нынешнее нервное время прошло. Дергаясь, совершают много ошибок, а при их исправлении совершаются новые ошибки. Это как на месте, так и глобально.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Юри Уудель, пенсионер:

- Наверное, всех нас волнует война, цены на энергоносители и экономическое положение. Если бы эти проблемы решились… С остальным мы в своем государстве и в ближайшем окружении справимся сами.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Аво Кийр, пенсионер:

- Навалившиеся сейчас кризисы, которые по кругу питают друг друга, по волшебству не исчезнут. Было бы слишком наивно думать так и надеяться на это. Так что я прежде всего желаю, чтобы не стало еще хуже. Уже это было бы хорошим знаком.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Каарел Пюрг, пенсионер:

- В первую очередь жду конца войны, но это должен быть очень однозначный, а не тлеющий и конфликтный мир в состоянии войны. И, разумеется, того, чтобы на выборах победили мыслящие по-государственному люди, а не интриганы.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Андрес Ыйспуу, сантехник:

- Конец войны - вот первое самое большое желание. Ведь этот конфликт является причиной большинства других больших бед. Может, тогда постепенно разрешилось бы и все остальное - энергетический, экономический и другие кризисы.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх