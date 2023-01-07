Если уж медведь как животное года привлек много внимания к краю Алутагузе, то белка-летяга сделает это в еще большей мере, потому что эти зверьки, выбранные нынче животным года, в других местах не живут.

- Белка-летяга у нас так и так "прописана" везде: в экспозиции национального парка, в том числе в фильме, который мы показываем посетителям, а также в программах экологического просвещения. Нашу рождественскую тропу гномов, которую мы в прошлом году оформили как медвежью, теперь превратим в беличью. Мы точно не будем совершать экскурсии к гнездовым деревьям белок-летяг, - сказала хозяйка посетительского центра Ауне Фершель.