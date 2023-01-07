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На "Kiviõli Keemiatööstus" ездят теперь более вместительные самосвалы

Кюлли Крийс
, журналист
На "Kiviõli Keemiatööstus" ездят теперь более вместительные самосвалы
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"Kiviõli Keemiatööstus" ждет экономии от самосвалов с более вместительными кузовами.
"Kiviõli Keemiatööstus" ждет экономии от самосвалов с более вместительными кузовами. Фото: Reio Keskküla

В последнюю неделю года в Кивиыли прибыли четыре новых самосвала с более вместительными кузовами, они будут обслуживать TSK и карьер.

Если до сих пор на предприятии использовались самосвалы с кузовом объемом 20 кубометров, то кузова новых машин на пять кубометров больше. Машины с кузовами такого размера "Scania" раньше не выпускал.

Более вместительные кузова означают, что за один раз можно перевезти больше золы или сланца, сказала руководитель сланцевого производства "Kiviõli Keemiatööstus" Кайди Сульп.

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