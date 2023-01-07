В последнюю неделю года в Кивиыли прибыли четыре новых самосвала с более вместительными кузовами, они будут обслуживать TSK и карьер.
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На "Kiviõli Keemiatööstus" ездят теперь более вместительные самосвалы
На "Kiviõli Keemiatööstus" ездят теперь более вместительные самосвалы
Если до сих пор на предприятии использовались самосвалы с кузовом объемом 20 кубометров, то кузова новых машин на пять кубометров больше. Машины с кузовами такого размера "Scania" раньше не выпускал.
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