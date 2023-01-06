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К окончанию школьных каникул ⟩ Открытые катки приведены в наилучшую форму

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Открытые катки приведены в наилучшую форму
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Электрические гирлянды создают приятную атмосферу на катке в Кохтла-Ярве по вечерам.
Электрические гирлянды создают приятную атмосферу на катке в Кохтла-Ярве по вечерам. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На этой неделе уличный каток в Кохтла-Ярве и каток на вокаском пруду снова стали пригодны для катания на коньках - по случаю школьных каникул оба предлагают бесплатный прокат коньков. Каток на музыкальной площадке в Йыхви залили в пятницу.

Уличный каток в Кохтла-Ярве по соседству со Славянской основной школой и Кохтла-Ярвеской гимназией уже третий сезон радует фигуристов.

- Два года назад был карантин и ледовый холл не работал, поэтому вместе с Хендриком (директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур. - Ред.) мы решили сделать свой каток. В прошлом году ледовый холл был на реконструкции, поэтому я решила продолжить. Потом это стало традицией - жителям эта инициатива очень понравилась, - пояснила инициатор организации катка Ирина Владимирова, которая уже окончила гимназию, но продолжает добровольно заниматься катком.

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