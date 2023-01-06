На этой неделе уличный каток в Кохтла-Ярве и каток на вокаском пруду снова стали пригодны для катания на коньках - по случаю школьных каникул оба предлагают бесплатный прокат коньков. Каток на музыкальной площадке в Йыхви залили в пятницу.
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К окончанию школьных каникул ⟩ Открытые катки приведены в наилучшую форму
Открытые катки приведены в наилучшую форму
Уличный каток в Кохтла-Ярве по соседству со Славянской основной школой и Кохтла-Ярвеской гимназией уже третий сезон радует фигуристов.