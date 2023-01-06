К окончанию школьных каникул ⟩ Открытые катки приведены в наилучшую форму

- Два года назад был карантин и ледовый холл не работал, поэтому вместе с Хендриком (директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур. - Ред.) мы решили сделать свой каток. В прошлом году ледовый холл был на реконструкции, поэтому я решила продолжить. Потом это стало традицией - жителям эта инициатива очень понравилась, - пояснила инициатор организации катка Ирина Владимирова, которая уже окончила гимназию, но продолжает добровольно заниматься катком.