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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Благодаря развитию социальной системы бездомных не осталось

Северное побережье
Благодаря развитию социальной системы бездомных не осталось
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Нарвский социальный дом на Карья, 6а.
Нарвский социальный дом на Карья, 6а. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Более 20 лет назад бездомные, или, по-старому, асоциалы, были обычным явлением в нашей городской картинке. Мы видели их промышляющими на автостанциях, возле заброшенных зданий, на парковых скамейках и в других местах. В теплое время года они пытались как-то справляться со своей жизнью, но с наступлением холодов социальные службы самоуправлений начинали готовиться, чтобы предоставить им приют.

В начале зимы 2004 года "Северное побережье" писало: "В Ида-Вирумаа два предназначенных для бездомных приюта, один в Йыхви, другой в Нарве, пока еще наполовину пусты, но готовятся к холодам, когда в приютах число людей, нуждающихся в крове над головой, увеличивается".

Когда мы начали выяснять, как сейчас поживают наши приюты для бездомных с учетом обещанных метеослужбой на ближайшие дни крепких морозов, оказалось, что ситуация существенно изменилась по сравнению с тем, что было много лет назад, и таких классических бомжей, когда-то бродивших по нашим улицам, больше нет. Одной из важных причин является, конечно, то, что наша социальная система с годами стала более качественной, а спектр услуг значительно расширился.

Сегодня у самоуправлений есть обязанность и возможность найти для всех нуждающихся социальное жилье, и никто не должен страдать от голода и холода, потому что ему некуда пойти. Сотрудничество между различными ведомствами, начиная с местного самоуправления и заканчивая полицией и социальными службами, за эти годы сложилось таким образом, чтобы неразрешимых ситуаций не возникало и человек максимально быстро получал помощь для возвращения к нормальной жизни, что бы ни случилось в его жизни.

Наша социальная система с годами изменилась до неузнаваемости в лучшую сторону, но в результате мы можем заметить и новые рифы. В то время как асоциалы большей частью исчезли, появилось немало людей, которые, умело пользуясь социальными услугами и пособиями, прекрасно справляются без официальной работы и уплаты налогов.

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