ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Благодаря развитию социальной системы бездомных не осталось

В начале зимы 2004 года "Северное побережье" писало: "В Ида-Вирумаа два предназначенных для бездомных приюта, один в Йыхви, другой в Нарве, пока еще наполовину пусты, но готовятся к холодам, когда в приютах число людей, нуждающихся в крове над головой, увеличивается".

Когда мы начали выяснять, как сейчас поживают наши приюты для бездомных с учетом обещанных метеослужбой на ближайшие дни крепких морозов, оказалось, что ситуация существенно изменилась по сравнению с тем, что было много лет назад, и таких классических бомжей, когда-то бродивших по нашим улицам, больше нет. Одной из важных причин является, конечно, то, что наша социальная система с годами стала более качественной, а спектр услуг значительно расширился.

Сегодня у самоуправлений есть обязанность и возможность найти для всех нуждающихся социальное жилье, и никто не должен страдать от голода и холода, потому что ему некуда пойти. Сотрудничество между различными ведомствами, начиная с местного самоуправления и заканчивая полицией и социальными службами, за эти годы сложилось таким образом, чтобы неразрешимых ситуаций не возникало и человек максимально быстро получал помощь для возвращения к нормальной жизни, что бы ни случилось в его жизни.