Министр культуры Пирет Хартман с 6 по 14 января будет работать в Ида-Вирумаа. Среди других она пригласит на встречу с собой эстонских театральных руководителей, чтобы обсудить, как привезти сюда больше спектаклей.
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Министр культуры Пирет Хартман больше недели отработает в Ида-Вирумаа
Министр культуры Пирет Хартман больше недели отработает в Ида-Вирумаа
Первая встреча состоялась у Пирет Хартман в пятницу в Йыхвиской гимназии с ида-вирускими школьными руководителями, чтобы обсудить, каким образом больше привлекать детей и молодежь в эстонские учреждения культуры. По словам министра, набирает обороты программа посла культуры, которая посодействует знакомству учителей и учеников ида-вируских школ с эстонской культурой за пределами уезда.