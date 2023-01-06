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Министр культуры Пирет Хартман больше недели отработает в Ида-Вирумаа

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Министр культуры Пирет Хартман больше недели отработает в Ида-Вирумаа
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"Мы хотим обогатить культурное пространство Ида-Вирумаа. Чтобы найти подходящие для местных условий решения, нужно находиться на месте", - объяснила Пирет Хартман необходимость недели в Ида-Вирумаа.
"Мы хотим обогатить культурное пространство Ида-Вирумаа. Чтобы найти подходящие для местных условий решения, нужно находиться на месте", - объяснила Пирет Хартман необходимость недели в Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министр культуры Пирет Хартман с 6 по 14 января будет работать в Ида-Вирумаа. Среди других она пригласит на встречу с собой эстонских театральных руководителей, чтобы обсудить, как привезти сюда больше спектаклей.

Первая встреча состоялась у Пирет Хартман в пятницу в Йыхвиской гимназии с ида-вирускими школьными руководителями, чтобы обсудить, каким образом больше привлекать детей и молодежь в эстонские учреждения культуры. По словам министра, набирает обороты программа посла культуры, которая посодействует знакомству учителей и учеников ида-вируских школ с эстонской культурой за пределами уезда.

- В течение недели встречусь также с префектом и побываю в Ида-Вируской центральной больнице, но в центре внимания все же будет культурный ландшафт. Цель - найти решения, помогающие разнообразить культурное пространство Ида-Вирумаа, - отметила Пирет Хартман.

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