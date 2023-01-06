Министр культуры Пирет Хартман больше недели отработает в Ида-Вирумаа

Первая встреча состоялась у Пирет Хартман в пятницу в Йыхвиской гимназии с ида-вирускими школьными руководителями, чтобы обсудить, каким образом больше привлекать детей и молодежь в эстонские учреждения культуры. По словам министра, набирает обороты программа посла культуры, которая посодействует знакомству учителей и учеников ида-вируских школ с эстонской культурой за пределами уезда.