Нарушитель покоя стал еще более наглым, когда приехала полиция и попал в тюрьму

Когда приехала полиция, 41-летний мужчина открыл дверь, но отказался выключить музыку и вместо этого увеличил громкость. Мужчина находился в сильном алкогольном опьянении, вел себя агрессивно и не подчинялся приказам полиции. Полиция задержала мужчину.

По дороге в Вирускую тюрьму мужчина снова стал агрессивным в машине и напал на сидевшего рядом патрульного полицейского. Сотрудник правоохранительных органов отправился в больницу для медицинского осмотра.

Мужчину, напавшего на дежурного полицейского, все же отпавили в арестантский дом.