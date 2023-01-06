Поздним вечером 2 января в полицию поступило сообщение о том, что жители многоквартирного дома в Кохтла-Ярве жалуются на громкую музыку и шум. К дверям квартиры нарушителя подошли и соседи, но на их просьбы выключить музыку не последовало никакой реакции.
Нарушитель покоя стал еще более наглым, когда приехала полиция и попал в тюрьму
Нарушитель покоя стал еще более наглым, когда приехала полиция и попал в тюрьму
Когда приехала полиция, 41-летний мужчина открыл дверь, но отказался выключить музыку и вместо этого увеличил громкость. Мужчина находился в сильном алкогольном опьянении, вел себя агрессивно и не подчинялся приказам полиции. Полиция задержала мужчину.
По дороге в Вирускую тюрьму мужчина снова стал агрессивным в машине и напал на сидевшего рядом патрульного полицейского. Сотрудник правоохранительных органов отправился в больницу для медицинского осмотра.
Мужчину, напавшего на дежурного полицейского, все же отпавили в арестантский дом.
Материалы уголовного дела были отправлены в суд, который приговорил мужчину к 2 месяцам и 27 суткам лишения свободы условно. Мужчина признал свою вину и сожалел о содеянном.
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