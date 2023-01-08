Бездомным в Ида-Вирумаа есть где найти тепло, еду и приют

В Йыхви тоже больше нет бездомных

В Йыхви приют для бездомных работает уже несколько десятилетий в социальном доме, принадлежащем волости, но услугами 18-местного приюта в настоящее время пользуются нечасто.

Директор Йыхвиского социального дома Андрей Лушкин рассказал, что чаще всего клиентов в их приют доставляет полиция, которая находит человека, например, поздно ночью на улице в холодную погоду. "Но надолго они у нас не остаются, только до тех пор, пока на следующий день не узнают их данные, откуда они родом, и не свяжутся с самоуправлением по месту их жительства", - сказал он.

В Йыхвиском приюте для бездомных находят кров и украинские беженцы, пока не получат защиту, были случаи, когда кто-то опоздал на автобус или кто-то приехал в гости к друзьям из других уголков Эстонии, поссорился с ними во время застолья, а затем искал место для ночлега в приюте. В позапрошлом году один человек из Тойлаской волости, не имевший дома, прожил в приюте аж 80 дней. В Йыхвиском приюте стоимость проживания составляет 10 евро в сутки, и ее оплачивает Департамент социального страхования.

Руководитель социальной службы Йыхви Сирли Таммисте сказала, что в Йыхви нет проблемы бездомных. "Более 20 лет назад она была достаточно острой, а сейчас мы можем предоставить социальное жилье всем, кто в нем нуждается", - сказала она.