В трескучие зимние морозы пресса традиционно уделяет больше внимания социальной помощи бездомным согражданам и работе ночлежных домов. "Северное побережье" бросило беглый взгляд на ряд таких заведений в Ида-Вирумаа, в итоге придя к выводу, что в нашем краю проблемы замерзающих бродяг практически не осталось.
Бездомным в Ида-Вирумаа есть где найти тепло, еду и приют
В крупнейшем самоуправлении северо-востока - в Нарве - ночлежный дом на улице Карья, 6а уже давно перестал быть ночлежкой в буквальном смысле слова, так как его двери открыты круглосуточно на протяжении всего года. По словам социального работника ночлежного дома Вадима Загороднюка, уже нет такого, что в холода постояльцев становится больше - во все сезоны тут живут или только ночуют 25-30 человек в сутки.
Лет с десять назад через нарвскую ночлежку проходило по 140-160 разных людей за год, теперь - 65-75. Но, как констатирует Загороднюк, контингент заметно помолодел: от 18-ти и старше.
Бездомными оказываются, например, люди, вышедшие из тюрьмы, потерявшие комнату в общежитии, бывшие воспитанники детских домов или даже путешественники из разных стран, оказавшиеся в наших краях в затруднительном положении. Принимают в ночлежном доме всех - и кто сам приедет, и кого полиция привезет. Полиция чаще привозит нетрезвых, но принимаются и такие - если они не ведут себя агрессивно.
- У нас двери открыты круглосуточно, и уж тем более в зимнее время, - рассказывает Загороднюк. - Выявляем проблемы людей, накормим, дадим помыться, переоденем в нашу запасную одежду, проведем социальное консультирование.
Украинских беженцев в Нарвском ночлежном доме нет, так как их временное проживание в приграничном городе организовано отдельно по другому адресу.
"Я сюда сама захотела"
Корреспондент "Северного побережья" пообщался с несколькими постояльцами нарвской ночлежки, и всем им явно очень нравится в этом месте, где и накормят, и за чистотой проследят. Каждому постояльцу ежедневно выдаются под роспись бесплатные продуктовые наборы, а горячие комплексные обеды предлагаются по три евро.
Например, пожилая Надежда отработала в Нарве стоматологом 46 лет и работать больше не хочет, даже когда ее приглашают. Женщина говорит, что жить в ночлежке - это ее выбор: "Я сюда сама захотела, нравится мне здесь. Вот честно говорю, не хочу в общежитие".
Владимир живет в так называемой ночлежке уже год, поселившись здесь по выходу из тюрьмы, и скоро дойдет его очередь получить комнату в одном из муниципальных общежитий. "Мне тут хорошо", - охотно рассказывает мужчина о своей жизни на нарвской улице Карья, где ночлежка превратилась словно бы в большую коммунальную квартиру.
В минувшую пятницу тут проживали, согласно списку, 28 постояльцев, и свободных койко-мест еще много.
Бездомные бродяги стали редкостью
В широко раскинувшемся от Нарвы до Силламяэ городе Нарва-Йыэсуу потребности в ночлежном доме уже вовсе нет, как выяснилось из разговора с мэром Максимом Ильиным.
Ильин припоминает, что за последние лет семь было три случая, когда местной власти приходилось заниматься судьбой бездомного человека. "Мы пытались этим людям помогать - предлагали муниципальное жилье, но они почему-то принципиально отказывались", - удивлен мэр.
- Один мужчина спал в какой-то металлической будке и никуда переселяться не хотел. Другой жил буквально в парнике на садовом участке своей сестры и тоже: "Нет, никуда не пойду, хочу здесь жить"; его вопрос решился только тогда, когда он там себе ноги отморозил, мы отвезли его в дом попечения, где он и умер через какое-то время. Еще была ситуация в Сиргала: женщина жила в неотапливаемой квартире под пятью одеялами и не хотела оттуда выезжать, я сам ездил к ней, но она ни в какую не хочет, - рассказывает Ильин. - Люди сами делают такой выбор и не хотят менять условия, холодно им или не холодно - без разницы, - добавил мэр Нарва-Йыэсуу.
В Йыхви тоже больше нет бездомных
В Йыхви приют для бездомных работает уже несколько десятилетий в социальном доме, принадлежащем волости, но услугами 18-местного приюта в настоящее время пользуются нечасто.
Директор Йыхвиского социального дома Андрей Лушкин рассказал, что чаще всего клиентов в их приют доставляет полиция, которая находит человека, например, поздно ночью на улице в холодную погоду. "Но надолго они у нас не остаются, только до тех пор, пока на следующий день не узнают их данные, откуда они родом, и не свяжутся с самоуправлением по месту их жительства", - сказал он.
В Йыхвиском приюте для бездомных находят кров и украинские беженцы, пока не получат защиту, были случаи, когда кто-то опоздал на автобус или кто-то приехал в гости к друзьям из других уголков Эстонии, поссорился с ними во время застолья, а затем искал место для ночлега в приюте. В позапрошлом году один человек из Тойлаской волости, не имевший дома, прожил в приюте аж 80 дней. В Йыхвиском приюте стоимость проживания составляет 10 евро в сутки, и ее оплачивает Департамент социального страхования.
Руководитель социальной службы Йыхви Сирли Таммисте сказала, что в Йыхви нет проблемы бездомных. "Более 20 лет назад она была достаточно острой, а сейчас мы можем предоставить социальное жилье всем, кто в нем нуждается", - сказала она.
Прежде всего речь идет о Йыхвиском социальном доме, где могут поселиться оставшиеся без крыши над головой люди, а затем они также могут подать заявление на получение прожиточного пособия для оплаты проживания. "Бывали, конечно, случаи, когда человек принципиально хочет жить в палатке где-нибудь в лесу, потому что проживание в социальном жилье предполагает некие правила и порядок, которые его не устраивают. Но нет такого, что невозможно приютить человека, которому негде жить", - сказала Таммисте.