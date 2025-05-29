ЭТО ИНТЕРЕСНО На реке Пуртсе тестируется инновационная камера для наблюдения за рыбой

В декабре новую, находящуюся еще в стадии разработки камеру установили для тестирования возле силлаоруского рыбохода в реке Пуртсе. Всего на несколько недель, чтобы попробовать, как будет работать уже сделанная вещь.

- Пустых видео оказалось значительно меньше, на большинстве были запечатлены рыба или животные. Неожиданных недостатков не всплыло, все было предполагаемым. Освещение надо будет еще усовершенствовать. Так как камера находится в воде, то подумают о том, как проще очищать стекло в интересах качества картинки - установить, так сказать, "дворники". До сих пор нам приходилось время от времени ездить и самим чистить расположенные иногда в мутной речной воде камеры: приезжать на место, вытаскивать камеру и...

Почему река Пуртсе?

- Пуртсе - интересная река, важное место нереста лосося и морской форели, к тому же мы выполняем там довольно много работ, - указал Талфельдт, к примеру, на строительство пюссиского рыбохода.

Силлаоруский рыбоход является лучшим на реке местом для установки камеры, поскольку он технически готов (электропитание и связь) и к тому же сложилось хорошее сотрудничество с владельцем плотины.

Созданный в Пюсси полгода назад рыбоход для установки камеры не годится, ведь там река слишком широкая.