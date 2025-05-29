ЭТО ИНТЕРЕСНО На реке Пуртсе тестируется инновационная камера для наблюдения за рыбой

Ученые TalTech создали подводную камерную систему "ExoFish", использующую для мониторинга рыбы искусственный интеллект.
Ихтиологи уже десятки лет изучают подводную жизнь рыбы с помощью камер. Рыбу направляют в подводные туннели, где датчики измеряют ее различные параметры.
Использовавшиеся ранее в Эстонии камеры фиксировали время и направление движения, а также изображение рыбы, но не давали очень хорошей информации, о каком виде идет речь. Более хорошее оборудование было в состоянии также записывать видеоизображение находящихся в поле зрения камеры рыб.
Такие камеры необходимо довольно часто обслуживать, да и на просмотр большого видеоматериала у ихтиологов уходит очень много времени.
Рыбу распознает искусственный интеллект
- Прежние камеры тоже включают запись в ответ на движение, но они не в состоянии различать, передвигается тут животное, рыба или какая-нибудь коряга. Вот и возникает огромный видеоматериал, который никто не в состоянии просмотреть, - сказал эксперт Агентства окружающей среды по рыбной фауне Март Талфельдт.
В TalTech создают камеру, которая была бы в состоянии различать и записывать только передвигающуюся живность, а также на месте обрабатывать данные, то есть и определять ее по видам. А поскольку для записи не задаются какие-то параметры рыбы, то на изображение попадает и рыба поменьше, которая раньше даже не включала камеру.
При этом для автоматического распознавания движения и видового многообразия используется искусственный интеллект. Механика устройства тоже сделала большой шаг вперед по сравнению со своими предшественницами. Например, можно установить подходящее для сложных условий трехслойное стекло безопасности, за которым скрываются инфракрасные и цветные камеры, собирающие высококачественную информацию днем и ночью даже в мутной воде.
В декабре новую, находящуюся еще в стадии разработки камеру установили для тестирования возле силлаоруского рыбохода в реке Пуртсе. Всего на несколько недель, чтобы попробовать, как будет работать уже сделанная вещь.
- Пустых видео оказалось значительно меньше, на большинстве были запечатлены рыба или животные. Неожиданных недостатков не всплыло, все было предполагаемым. Освещение надо будет еще усовершенствовать. Так как камера находится в воде, то подумают о том, как проще очищать стекло в интересах качества картинки - установить, так сказать, "дворники". До сих пор нам приходилось время от времени ездить и самим чистить расположенные иногда в мутной речной воде камеры: приезжать на место, вытаскивать камеру и...
Почему река Пуртсе?
- Пуртсе - интересная река, важное место нереста лосося и морской форели, к тому же мы выполняем там довольно много работ, - указал Талфельдт, к примеру, на строительство пюссиского рыбохода.
Силлаоруский рыбоход является лучшим на реке местом для установки камеры, поскольку он технически готов (электропитание и связь) и к тому же сложилось хорошее сотрудничество с владельцем плотины.
Созданный в Пюсси полгода назад рыбоход для установки камеры не годится, ведь там река слишком широкая.
- Если хочешь, чтобы вся рыбная фауна оказалась на картинке, то нужно пропустить всю реку через камеру, - объясняет Талфельдт, почему это не стоило бы дополнительных усилий. К тому же было бы сложно провести туда электричество и связь.
Осенью усовершенствованную камеру вновь установят в реке Пуртсе, все в том же месте и теперь уже на более длительный срок. В период осенней и весенней миграции рыбы она могла бы там оставаться, предполагает Талфельдт.
Осенью ихтиологи начнут следить за рыбой в реке Пуртсе и другим способом: маркировать и отслеживать ее перемещения с помощью телеметрии. Вместе с системой камер это даст гораздо более полную картину популяции рыбы в реке.
Такая камера очень нужна
TalTech начал разрабатывать небольшие системы камер для мониторинга пресноводной рыбы более десяти лет назад.
Команда TalTech считает, что система "ExoFish" может использоваться в основном в Европе, где защита пресноводного биоразнообразия становится все более важной проблемой.
- Со стороны ихтиологов спрос на такую камеру имеется, - сказал Март Талфельдт.