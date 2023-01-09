Утром 6 января спасателей вызвали в окрестности железнодорожной станции Сонда в деревне Ульясте Люганузеской волости, где, по сообщению диспетчера, лось попал под пассажирский поезд.
Попавший под пассажирский поезд лось погиб
Попавший под пассажирский поезд лось погиб
Спасатели с помощью каната стащили тушу погибшего лося с путей в кювет, а затем передали ее охотникам. Никто из пассажиров поезда не пострадал. Машинист проверил состав, и поезд продолжил путь в направлении Нарвы.
Поздним вечером 6 января спасатели выезжали в деревню Йыуга Алутагузеской волости и убрали двух косуль, погибших от удара машины.