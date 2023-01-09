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Попавший под пассажирский поезд лось погиб

Северное побережье
Попавший под пассажирский поезд лось погиб
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Утром 6 января спасателей вызвали в окрестности железнодорожной станции Сонда в деревне Ульясте Люганузеской волости, где, по сообщению диспетчера, лось попал под пассажирский поезд.

Спасатели с помощью каната стащили тушу погибшего лося с путей в кювет, а затем передали ее охотникам. Никто из пассажиров поезда не пострадал. Машинист проверил состав, и поезд продолжил путь в направлении Нарвы.

Поздним вечером 6 января спасатели выезжали в деревню Йыуга Алутагузеской волости и убрали двух косуль, погибших от удара машины.

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