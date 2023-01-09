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ФОТО ДНЯ ⟩ В Ида-Вирумаа стартовал Год движения

Сирле Соммер-Калда
, журналист
В Ида-Вирумаа стартовал Год движения
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Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Крепкий мороз не помешал в выходные дни проведенному в Паннъярве и Эккекюла народному походу, ознаменовавшему начало Года движения.

В Алутагузеском центре спорта и отдыха перед пятикилометровым походом на природу можно было разогреться и потанцевать вместе с йыхвиской танцевальной группой "Gevi".

- Люди, которые увлекаются спортом и движением, счастливее. Это было доказано нашим исследованием двигательной активности, проведенным в прошлом году. Однако менее половины взрослых, детей и молодых людей регулярно занимаются оздоровительной физкультурой. Именно поэтому начавшийся год - это Год движения, чтобы более половины жителей Эстонии побудить двигаться, - сказала министр культуры Пирет Хартман.

В открытии Года движения в Паннъярве также приняли участие старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар и старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель.

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