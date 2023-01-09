ФОТО ДНЯ ⟩ В Ида-Вирумаа стартовал Год движения

В Алутагузеском центре спорта и отдыха перед пятикилометровым походом на природу можно было разогреться и потанцевать вместе с йыхвиской танцевальной группой "Gevi".

- Люди, которые увлекаются спортом и движением, счастливее. Это было доказано нашим исследованием двигательной активности, проведенным в прошлом году. Однако менее половины взрослых, детей и молодых людей регулярно занимаются оздоровительной физкультурой. Именно поэтому начавшийся год - это Год движения, чтобы более половины жителей Эстонии побудить двигаться, - сказала министр культуры Пирет Хартман.