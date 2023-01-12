В Йыхвиской городской галерее до 30 января можно увидеть новые творения члена Союза русских художников Эстонии силламяэсца Эдуарда Зеньчика. Женские образы, исполненные автором в оригинальной манере, могут рассказать чуткому зрителю волшебные истории.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Магия жизни и любви в новых картинах эпатажного художника
Магия жизни и любви в новых картинах эпатажного художника
На выставке "ART-ZED" представлено 16 живописных работ, большинство из которых были созданы в последние годы. Это символические образы женщин, которые хоть и выглядят нереальными, тем не менее заставляют зрителя гадать - о чем хотел рассказать художник? Ответы можно найти в деталях, но каждый воспринимает их по-своему. Как отмечают в отзывах посетители, картины завораживают, вдохновляют и оказывают какое-то непонятное магическое действие, оставляя след в сердце.