ГАЛЕРЕЯ ⟩ Магия жизни и любви в новых картинах эпатажного художника

На выставке "ART-ZED" представлено 16 живописных работ, большинство из которых были созданы в последние годы. Это символические образы женщин, которые хоть и выглядят нереальными, тем не менее заставляют зрителя гадать - о чем хотел рассказать художник? Ответы можно найти в деталях, но каждый воспринимает их по-своему. Как отмечают в отзывах посетители, картины завораживают, вдохновляют и оказывают какое-то непонятное магическое действие, оставляя след в сердце.