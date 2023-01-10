Прослушивание громкой музыки привело к уголовному наказанию

Дверь прибывшим на место полицейским открыл 41-летний мужчина, однако он отказался сделать музыку тише и даже добавил громкости. Мужчина находился в сильном алкогольном опьянении, вел себя агрессивно и не подчинялся распоряжениям полицейских, в итоге был задержан. По дороге в Вирускую тюрьму он опять проявил агрессию и напал на сидевшего рядом патрульного полицейского.