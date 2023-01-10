Прогнозы, сделанные на 2022 год, оказались явно слишком оптимистичными, а стремительный рост цен и ухудшение экономической ситуации теперь повернули стрелку компаса аналитиков в противоположную сторону.
Михкель Нестор: Чего ждать от 2023 года?
Но есть ли надежда, что из-за нынешней волны пессимизма мы при прогнозировании будущего экономики впадем в другую крайность?
Ожидания на 2023 год очень низкие
2023 год начался на негативной ноте. Согласно последней оценке МВФ, в этом году ожидается сокращение трети мировой экономики. Исходя из совокупного ВВП стран, упадет даже половина экономики Евросоюза. Конечно, причины столь негативного прогноза исходят из прошлого года. Однако если в прошлом году экономика шла на подъеме, набранном в хорошие времена, то в этом году возникающие проблемы уже серьезно ущемят бизнес предприятий и благосостояние людей.
Самая важная из всех проблем - это, конечно, все еще очень высокая инфляция и вытекающая из этого необходимость взять ее под контроль путем повышения процентных ставок. Хотя инфляция и в США, и в еврозоне демонстрирует первые признаки замедления, мы все еще очень далеки от нормального состояния. В ноябре цены выросли на 10% в зоне евро и на 7% в США. Что особенно беспокоит, так это то, что, хотя основная "вина" до сих пор лежала на энергии и продуктах питания, вклад других товаров и услуг увеличивается с каждым месяцем, делая рост цен значительно более широкомасштабным.
Что касается прогнозов, то инфляция в этом году определенно замедлится, но медленной ее назвать будет нельзя. Неважная экономическая ситуация затруднит повышение цен, но инерции в росте цен достаточно, чтобы сделать показатели инфляции в этом году значительными.
Из-за безудержной инфляции невозможно будет избежать дальнейшего повышения процентных ставок. Согласно текущим прогнозам, как Федеральная резервная система США, так и Европейский центральный банк продолжат повышать процентные ставки, в результате чего ключевая процентная ставка составит 4,75% в США и 3% в Европе. Хотя последние заявления центральных банков довольно удивили рынки своей силой, в долгосрочной перспективе не ожидается дальнейшего роста процентных ставок. Таким образом, исходя из текущих фьючерсов, Euribor достигнет своего пика в этом году, когда прогнозируется, что к декабрю трехмесячный Euribor достигнет уровня около 3,5%.
Слабость еврозоны ухудшает экспортные перспективы Эстонии
Как известно, экспорт составляет около 80% ВВП Эстонии, и его основным направлением является Европа. И более высокие процентные ставки и более низкий спрос, безусловно, не благоприятствуют экспорту. До сих пор экономика еврозоны выдерживала трудности на удивление хорошо. Однако последние доступные данные за октябрь показывают, что в то время как промышленное производство продолжало расти, розничные продажи уже сокращались.
Однако прогнозные показатели значительно хуже, чем прежние результаты. В самом неважном состоянии пребывает уверенность европейских потребителей, которая на сегодня упала ниже дна коронакризисных лет или даже времен финансового кризиса 2008-2009 годов. Быстрый рост цен оказался непривычен европейским потребителям, а значительный рост вынужденных расходов существенно ухудшает жизненные перспективы людей.
"Эстонскую экономику ждет трудный год, но стабилизация процентных ставок и мировой экономики также может привести к удивительно быстрому восстановлению".
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
С другой стороны, рынок труда остается в отличном состоянии: безработица низкая, а рост заработной платы ускорился. Очень существенного ухудшения ситуации на рынке труда в настоящее время не прогнозируется, поэтому уверенность потребителей также может улучшиться в случае замедления инфляции.
Конечно, следует иметь в виду, что внутри стран еврозоны существуют большие различия. Также влияют на перспективы экономики Эстонии страны, не входящие в зону евро, такие как Швеция, которая по прогнозам в этом году будет переживать значительно больший спад, чем в среднем по странам зоны евро.
Экономическое положение Эстонии ухудшится
Очарование и боль маленького размера Эстонии в том, что многие проблемы экономики еврозоны пришли сюда гораздо быстрее. Например, спад промышленного производства сейчас уже достиг двузначных процентов, и розничные продажи также сокращаются значительно более быстрыми темпами, чем где-либо в Европе.
С другой стороны, есть надежда, что хотя бы часть бед, терзающих европейскую экономику, благодаря этому нам удастся преодолеть быстрее. Хотя инфляция по-прежнему очень высока, достигнув 17,6% в декабре прошлого года, она снижалась в течение нескольких месяцев и к концу этого года может достичь довольно скромных цифр.
С положительной стороны, рынок труда также пока остается в хорошем состоянии, но это не означает, что нельзя ожидать спада. Например, спад в промышленности грозит перерасти в долгосрочный, так как связан с "ледниковым периодом", охватившим рынок недвижимости в скандинавских странах, восстановление от которого займет много времени. Поэтому некоторые промышленные предприятия вынуждены будут сокращать количество сотрудников, что неизбежно скажется на потреблении. Эстонский рынок труда обычно довольно быстро реагировал на изменения экономической ситуации, поэтому нынешний уровень безработицы менее 6% может вырасти до более чем 8%.
Помимо роста безработицы, на внутреннее потребление влияет и непрекращающийся быстрый рост цен, лишающий домохозяйства покупательной способности. До сих пор отличное состояние рынка труда побуждало домохозяйства продолжать потребление на прежнем уровне, используя накопленные сбережения, но такая ситуация неизбежно не может продолжаться вечно. Чем дальше, тем больше крайне низкая потребительская уверенность будет проявляться в реальном потребительском поведении. Уже сейчас заметно, что люди начали откладывать принятие решений о крупных покупках, что сильно снизило количество сделок с недвижимостью.
Таким образом, эстонскую экономику ждет трудный год, но стабилизация процентных ставок и мировой экономики также может привести к удивительно быстрому восстановлению.