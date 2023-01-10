Михкель Нестор: Чего ждать от 2023 года?

С другой стороны, рынок труда остается в отличном состоянии: безработица низкая, а рост заработной платы ускорился. Очень существенного ухудшения ситуации на рынке труда в настоящее время не прогнозируется, поэтому уверенность потребителей также может улучшиться в случае замедления инфляции.

Конечно, следует иметь в виду, что внутри стран еврозоны существуют большие различия. Также влияют на перспективы экономики Эстонии страны, не входящие в зону евро, такие как Швеция, которая по прогнозам в этом году будет переживать значительно больший спад, чем в среднем по странам зоны евро.

Экономическое положение Эстонии ухудшится

Очарование и боль маленького размера Эстонии в том, что многие проблемы экономики еврозоны пришли сюда гораздо быстрее. Например, спад промышленного производства сейчас уже достиг двузначных процентов, и розничные продажи также сокращаются значительно более быстрыми темпами, чем где-либо в Европе.

С другой стороны, есть надежда, что хотя бы часть бед, терзающих европейскую экономику, благодаря этому нам удастся преодолеть быстрее. Хотя инфляция по-прежнему очень высока, достигнув 17,6% в декабре прошлого года, она снижалась в течение нескольких месяцев и к концу этого года может достичь довольно скромных цифр.

С положительной стороны, рынок труда также пока остается в хорошем состоянии, но это не означает, что нельзя ожидать спада. Например, спад в промышленности грозит перерасти в долгосрочный, так как связан с "ледниковым периодом", охватившим рынок недвижимости в скандинавских странах, восстановление от которого займет много времени. Поэтому некоторые промышленные предприятия вынуждены будут сокращать количество сотрудников, что неизбежно скажется на потреблении. Эстонский рынок труда обычно довольно быстро реагировал на изменения экономической ситуации, поэтому нынешний уровень безработицы менее 6% может вырасти до более чем 8%.

Помимо роста безработицы, на внутреннее потребление влияет и непрекращающийся быстрый рост цен, лишающий домохозяйства покупательной способности. До сих пор отличное состояние рынка труда побуждало домохозяйства продолжать потребление на прежнем уровне, используя накопленные сбережения, но такая ситуация неизбежно не может продолжаться вечно. Чем дальше, тем больше крайне низкая потребительская уверенность будет проявляться в реальном потребительском поведении. Уже сейчас заметно, что люди начали откладывать принятие решений о крупных покупках, что сильно снизило количество сделок с недвижимостью.