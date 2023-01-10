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ОДИН ВОПРОС ⟩ Где будет построено новое здание Ярвеской школы?

Северное побережье
Где будет построено новое здание Ярвеской школы?
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Тармо Пост.
Тармо Пост. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Государство пообещало построить новое школьное здание для Ярвеской школы Кохтла-Ярве, которая стала государственной школой, но, вероятно, она не будет располагаться на нынешнем месте школы на улице Катсе.

Директор Ярвеской школы Кохтла-Ярве ТАРМО ПОСТ:

- В настоящее время существует три варианта. Первый - на Ярвекюла теэ, где расположено здание бывшей русской гимназии и учатся дети Кесклиннаской основной школы, ожидающей завершения строительства нового школьного здания. Там рядом новый спортивный комплекс с бассейном, парк, центр культуры, Дом творчества школьной молодежи и футбольный стадион.

Также рассматривается вариант строительства нового здания рядом с государственной гимназией и Славянской основной школой в центре города, где есть свободный земельный участок, на котором ранее планировался школьный стадион.

Наконец, нельзя отвергать и нынешнее место на улице Катсе. Если раньше оно считалось нестабильным из-за расположения над выработками, то теперь стало ясно, что на месте стоянки рядом с нынешним зданием школы можно будет построить новое здание.

Решение о местонахождении должно быть принято в сотрудничестве министерства, городского управления и школы. Теперь следовало бы сбросить газ и в ближайшие месяцы принять решение.

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