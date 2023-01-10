Во второй эстонской баскетбольной лиге "HITO/Karjamaa" проиграл выездную встречу с "Rock Tartu Terminal" - 50:86.
Для "HITO/Karjamaa" баскетбольный год начался с крупного поражения
Если в осенней домашней игре "HITO/Karjamaa" уверенно переиграл команду 48-летнего бывшего игрока задней линии в сборной Эстонии Валмо Крийза, то теперь игра "HITO/Karjamaa" разладилась уже в первой половине, закончившейся со счетом 26:51, что по сути сделало игру. В победе тартусцев главную роль сыграл как раз маэстро Крийза, признанный самым результативным игроком у тартусцев и принесший своей команде 22 очка, а также сделавший семь результативных передач.
Самый результативный игрок "HITO/Karjamaa" Эдвард Трумм набрал 11 очков, а вновь вышедший на площадку после связанного с травмой перерыва в несколько месяцев Андрус Лехисметс - 10 очков. Одной из причин, почему ида-вируская команда сыграла плохо, стало также отсутствие опытного игрока Марго Тали.
В турнирной таблице "HITO/Karjamaa", на счету которого восемь побед и четыре поражения, занимает еще второе место. Следующую домашнюю игру он проведет в Йыхвиском спортхолле в пятницу, 20 января в 20 часов с Кейлаской баскетбольной школой.