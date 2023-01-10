Йыхви переиграл в футзал Нарву

В проходившей в присутствии 160 болельщиков игре йыхвисцы вышли вперед после голов Елисея Захарова и Андрея Врабие. В начале второго тайма Иван Радионов увеличил преимущество. Затем Сергей Александров забил один гол в пользу нарвитян, однако ответные голы, забитые игроками "Phoenix" Владимиром Ага и Даниилом Цыганковым, обеспечили йыхвисцам безопасное преимущество до самого финального свистка.