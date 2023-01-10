В чемпионате Эстонии по футзалу йыхвиский "Phoenix" переиграл самую титулованную ида-вирускую команду в этом виде - нарвский "United" - со счетом 5:1.
Йыхви переиграл в футзал Нарву
В проходившей в присутствии 160 болельщиков игре йыхвисцы вышли вперед после голов Елисея Захарова и Андрея Врабие. В начале второго тайма Иван Радионов увеличил преимущество. Затем Сергей Александров забил один гол в пользу нарвитян, однако ответные голы, забитые игроками "Phoenix" Владимиром Ага и Даниилом Цыганковым, обеспечили йыхвисцам безопасное преимущество до самого финального свистка.
Успешно выступил в последнем туре также силламяэский "NPM Silmet", переигравший "JK Kohila" со счетом 6:5.
Из трех участвующих в лиге мастеров ида-вируских команд самое высокое - третье - место занимает в таблице Силламяэ (22 очка). Набравший 15 очков Йыхви благодаря последней победе обошел Нарву и стал пятым. Нарва с 13 очками занимает шестое место. В лиге мастеров выступают десять команд.