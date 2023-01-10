ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Обнадеживающие времена в ида-вируском образовании

Прошлый год был годом очень важных изменений для образования в Ида-Вирумаа. Одно лишь строительство новых школьных зданий само по себе не повышает качество образования, хотя надо признать, что создание современных возможностей обучения, несомненно, способствует повышению качества образования.

Школы в Ида-Вирумаа (и не только) годами сталкивались с проблемами при поиске учителей. Однако в прошлом году появились сообщения, сулящие решение этой проблемы, поскольку правительство обещает с нового учебного года поднять заработную плату всех педагогов, преподающих здесь на эстонском языке, до уровня двух средних зарплат по Эстонии. Это уже весомый аргумент для директоров школ для привлечения педагогов.

Прошлый год стал поворотным для нашего образования еще и в том плане, что государство однозначно приняло решение полностью перейти в общем образовании на обучение на эстонском языке. Есть сомневающиеся в этом плане, и наверняка будет и противодействие, потому что волей-неволей он оставит без работы тех педагогов, которые не справятся с преподаванием на эстонском языке. Но есть надежда, что государство все же сможет гарантировать качественное образование тем детям, чей родной язык не эстонский.