Из-за технического сбоя в программной системе билеты на городских линиях Кохтла-Ярве в первые дни года значительно подорожали, и люди имеют право вернуть свои деньги.
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Из-за технической неисправности автобусные билеты в Кохтла-Ярве подорожали
Люди могут вернуть свои деньги
Из-за технической неисправности автобусные билеты в Кохтла-Ярве подорожали
В первый день года пассажиры заметили, что билеты на городских автобусах Кохтла-Ярве стоят уже не 1,10 евро, как раньше, а два евро. 2 января главный специалист по транспорту Кохтла-Ярвеского горуправления Виталия Бассарада направила письмо обслуживающему городские линии предприятию "АТКО" с запросом о необоснованном изменении цен на билеты.
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