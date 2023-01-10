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Из-за технической неисправности автобусные билеты в Кохтла-Ярве подорожали

Люди могут вернуть свои деньги
Эрик Калда
, журналист
Из-за технической неисправности автобусные билеты в Кохтла-Ярве подорожали
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На городских линиях Кохтла-Ярве цена билета подскочила в первый день года, но это была системная ошибка, и люди смогут вернуть свои деньги.
На городских линиях Кохтла-Ярве цена билета подскочила в первый день года, но это была системная ошибка, и люди смогут вернуть свои деньги. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Из-за технического сбоя в программной системе билеты на городских линиях Кохтла-Ярве в первые дни года значительно подорожали, и люди имеют право вернуть свои деньги.

В первый день года пассажиры заметили, что билеты на городских автобусах Кохтла-Ярве стоят уже не 1,10 евро, как раньше, а два евро. 2 января главный специалист по транспорту Кохтла-Ярвеского горуправления Виталия Бассарада направила письмо обслуживающему городские линии предприятию "АТКО" с запросом о необоснованном изменении цен на билеты.

"Мы хотели бы получить от вас разъяснения по поводу возникшей ситуации. Как люди могут ходатайствовать о возврате переплаченных денег и куда им обращаться? Ждем на вашем сайте извинений, объяснений, почему возникла данная ситуация, и информацию о том, куда людям следует обращаться за компенсацией разницы в цене", - написала она.

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