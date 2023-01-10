Из-за технической неисправности автобусные билеты в Кохтла-Ярве подорожали

В первый день года пассажиры заметили, что билеты на городских автобусах Кохтла-Ярве стоят уже не 1,10 евро, как раньше, а два евро. 2 января главный специалист по транспорту Кохтла-Ярвеского горуправления Виталия Бассарада направила письмо обслуживающему городские линии предприятию "АТКО" с запросом о необоснованном изменении цен на билеты.

"Мы хотели бы получить от вас разъяснения по поводу возникшей ситуации. Как люди могут ходатайствовать о возврате переплаченных денег и куда им обращаться? Ждем на вашем сайте извинений, объяснений, почему возникла данная ситуация, и информацию о том, куда людям следует обращаться за компенсацией разницы в цене", - написала она.