В чемпионате Эстонии по хоккею кохтла-ярвеский "Viru Sputnik" проиграл все 15 встреч, имеет ноль очков и занимает последнее место.
"Viru Sputnik" никак не может взлететь
За прошедшие выходные число поражений "Viru Sputnik" увеличилось на два. В субботу команда уступила тартускому "Välk" со счетом 2:5, а в воскресенье - внутриуездному сопернику "Narva PSK" со счетом 4:6.
Последняя игра была у "Viru Sputnik" одной из самых равных в этом сезоне. Еще до последнего периода счет был 3:3, но после последнего перерыва нарвитяне забили за одну минуту три шайбы и повернули игру в свою пользу.
Набравшая 14 очков Нарва после этой победы поднялась в число лучших ида-вируских команд лиги мастеров, заняв третье место. "Viru Sputnik" набрал ноль очков и занимает последнее место, а занимавший седьмое место и не игравший в выходные кохтла-ярвеский "Everest" оказался с 12 очками на шестом месте.
В женской хоккейной лиге кохтла-ярвеский "Everest" сокрушил таллиннский "Wolferines" - 13:1. Четыре шайбы забила Александра-Ольга Сеппар. "Everest", набравший 13 очков, является лидером лиги мастеров, однако занимающая второе место и имеющая 8 очков таллиннская команда "Roosa Panter" провела на две игры меньше.