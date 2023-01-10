"Viru Sputnik" никак не может взлететь

За прошедшие выходные число поражений "Viru Sputnik" увеличилось на два. В субботу команда уступила тартускому "Välk" со счетом 2:5, а в воскресенье - внутриуездному сопернику "Narva PSK" со счетом 4:6.

Последняя игра была у "Viru Sputnik" одной из самых равных в этом сезоне. Еще до последнего периода счет был 3:3, но после последнего перерыва нарвитяне забили за одну минуту три шайбы и повернули игру в свою пользу.

Набравшая 14 очков Нарва после этой победы поднялась в число лучших ида-вируских команд лиги мастеров, заняв третье место. "Viru Sputnik" набрал ноль очков и занимает последнее место, а занимавший седьмое место и не игравший в выходные кохтла-ярвеский "Everest" оказался с 12 очками на шестом месте.