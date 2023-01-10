Поиск поддержки новой горуправе Кохтла-Ярве дается нелегко

Линдер предложила утвердить в должности тех же трех кандидатов, которых она в последние дни прошлого года представила депутатам, избравшим ее мэром. На должность вице-мэра по хозяйственным вопросам Линдер предложила Айвара Лайнъярва, на пост вице-мэра по социальным вопросам - Ольгу Пихлак, вице-мэра по образованию и культуре - Ити-Янтру Метсамаа.