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Поиск поддержки новой горуправе Кохтла-Ярве дается нелегко

Эрик Гамзеев
, журналист
Поиск поддержки новой горуправе Кохтла-Ярве дается нелегко
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Избранным в конце ноября новыми руководителями города Кохтла-Ярве Вирве Линдер и Хендрику Агуру потребовалось больше, чем хотелось бы, времени на формирование нового горуправления и на поиск в горсобрании необходимой для него поддержки.
Избранным в конце ноября новыми руководителями города Кохтла-Ярве Вирве Линдер и Хендрику Агуру потребовалось больше, чем хотелось бы, времени на формирование нового горуправления и на поиск в горсобрании необходимой для него поддержки. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вирве Линдер, избранная мэром Кохтла-Ярве в конце ноября, официально представила горсобранию трех кандидатов в вице-мэры поздно вечером в прошлый четверг, но найти для них необходимые голоса поддержки в городском собрании будет непросто.

Линдер предложила утвердить в должности тех же трех кандидатов, которых она в последние дни прошлого года представила депутатам, избравшим ее мэром. На должность вице-мэра по хозяйственным вопросам Линдер предложила Айвара Лайнъярва, на пост вице-мэра по социальным вопросам - Ольгу Пихлак, вице-мэра по образованию и культуре - Ити-Янтру Метсамаа.

Сюрпризов не последовало

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