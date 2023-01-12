10 января в полицию поступило сообщение о том, что в Ахтме 32-летний мужчина в ходе конфликта побил свою сожительницу.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Ахтме задержан мужчина, ударивший сожительницу
9-10 января 2023 г.
В Ахтме задержан мужчина, ударивший сожительницу
Полиция задержала мужчину. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.
Мужчина ударил знакомого на улице
9 января в полицию поступило сообщение о том, что на улице Туру в Нарве 36-летний мужчина ударил своего знакомого. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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