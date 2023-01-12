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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Ахтме задержан мужчина, ударивший сожительницу

9-10 января 2023 г.
Северное побережье
В Ахтме задержан мужчина, ударивший сожительницу
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

10 января в полицию поступило сообщение о том, что в Ахтме 32-летний мужчина в ходе конфликта побил свою сожительницу.

Полиция задержала мужчину. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства. 

Мужчина ударил знакомого на улице

9 января в полицию поступило сообщение о том, что на улице Туру в Нарве 36-летний мужчина ударил своего знакомого. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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