Почтовых пунктов становится все меньше

В ближайшее время будут демонтированы почтовые ящики в Ванакюла, Вока, Валасте, Пяйте, Каазикайа, деревне Сака и санатории Тойла, где было менее пяти писем в месяц или не было вообще. Из остальных почтовых ящиков отныне корреспонденцию станут забирать пять раз в неделю вместо прежних трех.

С 1 февраля "Omniva" закроет также нарвские почтовые отделения "Кренгольм" и "Темпо" и таммикуский почтовый пункт в Йыхвиской волости, с 13 февраля - в Тудулинна и с 15 февраля - в Сонда и Пуртсе. После закрытия этих почтовых отделений в Ида-Вирумаа продолжат работу шесть почтовых отделений и три почтовых пункта.