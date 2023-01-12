Чт, 12.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Почтовых пунктов становится все меньше

Северное побережье
Почтовых пунктов становится все меньше
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Mihkel Maripuu

С 1 февраля "Omniva" закрывает почтовое отделение в Кохтла-Нымме, услугами которого пользуются редко.

В ближайшее время будут демонтированы почтовые ящики в Ванакюла, Вока, Валасте, Пяйте, Каазикайа, деревне Сака и санатории Тойла, где было менее пяти писем в месяц или не было вообще. Из остальных почтовых ящиков отныне корреспонденцию станут забирать пять раз в неделю вместо прежних трех.

С 1 февраля "Omniva" закроет также нарвские почтовые отделения "Кренгольм" и "Темпо" и таммикуский почтовый пункт в Йыхвиской волости, с 13 февраля - в Тудулинна и с 15 февраля - в Сонда и Пуртсе. После закрытия этих почтовых отделений в Ида-Вирумаа продолжат работу шесть почтовых отделений и три почтовых пункта.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх