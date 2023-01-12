По распоряжению городской управы в Кохтла-Ярве появилась улица Вайкне - такой статус получил 150-метровый участок расположенной в центре города улицы Писухянна.
В Кохтла-Ярве появилась новая улица
В Кохтла-Ярве появилась новая улица
Улица Писухянна соединяет Ярвекюла теэ от кольцевой дороги возле центра "Vironia" с улицей Тууслари. До сих пор улица имела два параллельных участка. Один являлся частью автодороги, а другой находился во дворе жилых домов, стоящих вдоль этой дороги. Такое положение не соответствует постановлению министра государственного управления от 2016 года, согласно которому дорога может иметь одно название, если она неразрывна для прохода.
Части улицы Писухянна не были связаны друг с другом, поэтому решением горуправы они стали двумя улицами с разными названиями.
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