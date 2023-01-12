Антрополог Полина Черкасова собирает и рассказывает поучительные сказки

Полина Черкасова соединяет сказки и правдивые истории, собранные ею не только в Эстонии, но и в дальних странах, со своей музыкой, которую она исполняет на различных редких народных инструментах - у нее их тоже большая коллекция. Авторская музыка позволяет создать в зале особенную атмосферу.

Сказительница уже около десяти лет делится своими находками со слушателями, многие идавирусцы могли встречаться со сказительницей в библиотеках, школах, концертных залах. Она неоднократно говорила, что хотя и составляет программы, никогда не знает точно, о чем будет рассказывать - это всегда зависит от аудитории и настроения.

На этот раз Полину пригласили руководители йыхвиского недоходного общества "Õnnelik Naine", встреча состоится в помещениях, которые они арендуют по адресу: улица Нийду, 4. По словам одного из организаторов Марии Поповой, известная сказочница приедет к ним уже в третий раз. Она не сомневается, что "Сказки зимнего солнца" порадуют слушателей новыми забавными притчами.

Сказочных концертов будет два - в 15.00 для семей с детьми, в 18.00 для подростков и взрослых.

Бытует мнение, что сказки интересны детям, но Полина категорически не согласна:

- Дети и так умеют радоваться, все чувствуют, а вот взрослым нередко приходится напоминать простые истины народной мудрости... Сказки учат людей чести, достоинству, взаимопомощи. С помощью сказок и притчей можно влиять на людей. Вот и я стараюсь напоминать, чтобы они не теряли свои ориентиры, чинили свои внутренние компасы. Реальные истории из жизни могут вдохновлять людей.

Первая аудиокнига Полины "Звенящие сказки" была номинирована "Капиталом культуры Эстонии" на ежегодную литературную премию. Теперь у нее записано уже несколько дисков со сказками и музыкой, которые тоже можно будет приобрести на месте.