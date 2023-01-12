В Кохтла-Ярвеской гимназии для взрослых - новый руководитель

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве по культуре и образованию Кристийне Агу, в конце ноября Валентина Лаусмаа подала в горуправление заявление о желании расторгнуть договор в связи с состоянием здоровья.

- Больше ничего комментировать по этому поводу не могу, - добавила вице-мэр. - Выражаю глубокую благодарность Валентине Лаусмаа за ее большой самоотверженный труд - возглавляя гимназию в течение 19 лет, она много смогла сделать для развития этой школы.