С начала января Кохтла-Ярвескую гимназию для взрослых возглавила Ольга Головачева, сменив на этом посту прежнего директора Валентину Лаусмаа, державшую здесь бразды правления почти два десятилетия.
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В Кохтла-Ярвеской гимназии для взрослых - новый руководитель
В Кохтла-Ярвеской гимназии для взрослых - новый руководитель
По словам вице-мэра Кохтла-Ярве по культуре и образованию Кристийне Агу, в конце ноября Валентина Лаусмаа подала в горуправление заявление о желании расторгнуть договор в связи с состоянием здоровья.