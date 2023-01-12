ОДИН ВОПРОС ⟩ Могут ли в будущем стать владельцами энергетического предприятия самоуправления, где производят ветряную энергию?

- В будущее смотреть, конечно, надо, однако это все же никак не уменьшает сейчас благодарность народа Эстонии Ида-Вирускому уезду и производителям сланцевой энергии. Ведь сейчас у нас все-таки светло и тепло, и действует цена универсальной услуги. Однако мы не знаем, насколько быстрый регресс сланцевой энергетике мы могли бы смело позволить. Сланцевая энергетика - управляемая, и в энергетическом портфеле Эстонии тоже должны быть управляемые производственные мощности, это ясно. Правда, подключения надо строить к ветропаркам.