Лет двадцать тому назад руководившая Вируской окружной прокуратурой Лавли Перлинг ныне пытается в качестве руководителя самой молодой партии Эстонии - Партии правых - найти поддержку для правого мировоззрения, хотя поначалу результаты опросов не сулят этой партии большого числа сторонников.
Лавли Перлинг: правые придерживаются принципов хуторского хозяйства
- С чем Партия правых хочет обратиться к людям Ида-Вирумаа?
- Правые считают основой всего экономику, чтобы у людей были рабочие места и они могли зарабатывать себе на хлеб. На политическом ландшафте сейчас происходит главным образом раздача пособий всем. Те люди, которые очень зажиточные, тоже получают от государства энергетическое пособие, детское пособие, пособие на смягчение цен… Эти деньги мы просто транжирим.
Политики должны стараться, чтобы экономика развивалась. Когда дела в экономике Эстонии пойдут хорошо и у людей появятся хорошие рабочие места, то они не будут нуждаться в пособиях.
- Наверное, вы помните еще с тех времен примерно двадцатилетней давности, когда работали в Кохтла-Ярве вируским окружным прокурором, как уже тогда только и говорилось о том, что у Ида-Вирумаа огромный экономический потенциал и вот-вот начнется его развитие.
- Да.
- А реалии таковы, что в конце 2022 года уровень безработицы здесь по-прежнему самый высокий в стране, почти 12 процентов, и доля живущих в относительной бедности людей тоже самая большая в стране - 38 процентов. Что именно конкретно вы сделали бы иначе, чтобы Ида-Вирумаа начал процветать - вдобавок к общим словам, что экономику надо поддерживать, а пособия раздавать более целенаправленно?
- Одним из четких решений является довести до конца административную реформу.
- Каким образом?
- На всю Эстонию было бы достаточно 15-20 местных самоуправлений. Это не значит, что услуги отдалились бы от людей. Напротив, это повысило бы качество управления местным самоуправлением. У них была бы более крупная доходная база, право принимать решения. Местные самоуправления Ида-Вирумаа тоже смогли бы в таком случае больше учитывать местную специфику.
- Попробуйте сказать это, например, в Алутагузеской волости, образованной во время административной реформы из пяти самоуправлений.
- Это и есть беда политиков, что стараются повсюду говорить то, что от них хотят услышать. Таким образом не появятся решения, меняющие жизнь к лучшему. Если нужно, то надо идти, говорить, объяснять и делать.
Опять же, если мы коснемся высокой степени бедности в Ида-Вирумаа, то вместо того, чтобы раздавать пособия всем, в том числе миллионерам и высокопоставленным руководителям, можно было бы больше денег давать тем людям, кто действительно в этом нуждается.
- Так кто же нуждается в пособии - начиная с какой границы дохода?
- Эстония - государство данных и э-государство. Мы не должны пробуксовывать на том, что от дохода человека зависит, будет получать он пособие или нет. Система должна быть построена таким образом, чтобы на основе различных данных было понятно, кто нуждается в помощи, - и чтобы он получал ее. Для остальных мы создадим среду, в которой у них будет рабочее место с достойной зарплатой.
Правые верят, что ключом к успехам Эстонии послужит то, что мы будем принимать решения, исходя из науки и инноваций.
- Неужели до сих пор их не учитывали?
- Не очень учитывали. Лет тридцать назад почти все мы были правыми. Думали, что надо быть бережливыми и много работать. Член нашей партии профессор Арне Мерилай объясняет, что для него примером правого мироощущения является эстонский хутор. Хлеб тут появлялся на столе благодаря труду. Во-вторых, ценили образование. Детей отправляли в школу. Третьим принципом было, чтобы кредиты брали с осторожностью, ведь хутор мог пойти с молотка. Четвертый принцип: как бы тяжело ни приходилось, семенное зерно не съедали, ведь в перспективе это означало бы голод.
Разумеется, более слабых надо поддерживать, но в то же время надо создавать такую экономическую среду, чтобы налоги на рабочую силу были низкими. Чтобы работодатели были мотивированы развивать предприятия.
- Считаете ли вы необходимыми региональные налоговые ресурсы?
- Их мы не поддерживаем; мы, скорее, поддерживаем всеобщее более низкое налогообложение. То, что в Эстонии низкие налоговые ставки, - это на самом деле миф. Налоги на рабочую силу очень высокие.
- Насколько следовало бы снизить социальный или подоходный налог?
- Дебаты о налоговой системе еще впереди. Не будем пока застревать на цифрах.
- Когда же еще, ведь до выборов остались считанные месяцы?
- Наш программный комитет, который подготавливает пункты по экономике, скоро сообщит их. Но когда я встречаюсь с предпринимателями, то они ясно говорят, что зарубежные инвестиции не приходят сюда больше потому, что препятствием становится бюрократия. Если мы хотим увеличить конкурентоспособность своих предприятий, то должны упростить делопроизводство.
По собственному опыту работы в публичном секторе знаю, как можно вести дела в разы быстрее. Не пиши длинные, изложенные канцелярским языком документы, а быстро излагай людям суть дела в ответе. В публичном секторе очень часто отношение такое, что если срок ответа на вопрос - 30 дней, то раньше ответ и не отправят. Подход со стороны чиновников должен быть такой, что их дело - служить человеку и делать все настолько быстро, насколько возможно.
- Если вы не поддерживаете специальное налогообложение, то почему предприниматели должны инвестировать в Ида-Вирумаа?
- Между местными самоуправлениями возникнет, в хорошем смысле слова, конкуренция, чтобы они сами были мотивированы привлечь сюда больше предпринимательства. Их доходная база должна больше зависеть от этого. Это и принесет изменения.
- Какие инструменты вы дадите для этого самоуправлениям?
- Большую свободу решений. Надо уяснить, что местные самоуправления хотели бы решать сами
- Если налогового ресурса не будет и самоуправления повсюду получат большую свободу решений, а также сократится бюрократия, то это не приведет предпринимательство из столицы сюда.
- Я думаю, что эти дебаты у нас, как у самой молодой партии, в Вирумаа еще впереди. Прежде всего мы хотим выслушать самих идавирусцев. Что вам нужно для того, чтобы люди приезжали в Ида-Вирумаа? Чтобы не находящиеся в Таллинне юристы и предприниматели решали, что та или иная вещь наиболее хороша для Ида-Вирумаа.