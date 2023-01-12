Лавли Перлинг: правые придерживаются принципов хуторского хозяйства

- Попробуйте сказать это, например, в Алутагузеской волости, образованной во время административной реформы из пяти самоуправлений.

- Это и есть беда политиков, что стараются повсюду говорить то, что от них хотят услышать. Таким образом не появятся решения, меняющие жизнь к лучшему. Если нужно, то надо идти, говорить, объяснять и делать.

Опять же, если мы коснемся высокой степени бедности в Ида-Вирумаа, то вместо того, чтобы раздавать пособия всем, в том числе миллионерам и высокопоставленным руководителям, можно было бы больше денег давать тем людям, кто действительно в этом нуждается.

- Так кто же нуждается в пособии - начиная с какой границы дохода?

- Эстония - государство данных и э-государство. Мы не должны пробуксовывать на том, что от дохода человека зависит, будет получать он пособие или нет. Система должна быть построена таким образом, чтобы на основе различных данных было понятно, кто нуждается в помощи, - и чтобы он получал ее. Для остальных мы создадим среду, в которой у них будет рабочее место с достойной зарплатой.

Правые верят, что ключом к успехам Эстонии послужит то, что мы будем принимать решения, исходя из науки и инноваций.

- Неужели до сих пор их не учитывали?