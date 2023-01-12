Николай Осипенко, который на сегодня уже третий месяц находится в Вируской тюрьме по подозрению в коррупции, не смирился с тем, что фирма "N&V", которой он владел до осени, потеряла более 40000 евро из-за плохого содержания дорог в Йыхви, и продолжает бороться за эти деньги в Тартуском окружном суде.
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Находящийся в тюрьме Осипенко не смирился с потерей денег в Йыхви и продолжает бороться в суде
Находящийся в тюрьме Осипенко не смирился с потерей денег в Йыхви и продолжает бороться в суде
Осенью прошлого года Вируский уездный суд отклонил иск ТОО "N&V" к Йыхвиской волости. Суд нашел доказательства того, что предприятие не справилось с уборкой снега в Йыхви, на это указывало и то, что предприятие не оспорило востребованные с него за некачественную работу неустойки.