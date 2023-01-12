Находящийся в тюрьме Осипенко не смирился с потерей денег в Йыхви и продолжает бороться в суде

Предприятие "N&V" годами обслуживало улицы Йыхви. Однако год назад у "N&V" возник конфликт с волостным управлением, которое обвинило предприятие в плохой работе и расторгло договор. Сейчас дело находится в суде, где первое сражение в Вируском уездном суде выиграла волость, второе происходит в Тартуском окружном суде.

Николай Осипенко, который на сегодня уже третий месяц находится в Вируской тюрьме по подозрению в коррупции, не смирился с тем, что фирма "N&V", которой он владел до осени, потеряла более 40000 евро из-за плохого содержания дорог в Йыхви, и продолжает бороться за эти деньги в Тартуском окружном суде.