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Находящийся в тюрьме Осипенко не смирился с потерей денег в Йыхви и продолжает бороться в суде

Эрик Калда
, журналист
Находящийся в тюрьме Осипенко не смирился с потерей денег в Йыхви и продолжает бороться в суде
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Предприятие "N&V" годами обслуживало улицы Йыхви. Однако год назад у "N&V" возник конфликт с волостным управлением, которое обвинило предприятие в плохой работе и расторгло договор. Сейчас дело находится в суде, где первое сражение в Вируском уездном суде выиграла волость, второе происходит в Тартуском окружном суде.
Предприятие "N&V" годами обслуживало улицы Йыхви. Однако год назад у "N&V" возник конфликт с волостным управлением, которое обвинило предприятие в плохой работе и расторгло договор. Сейчас дело находится в суде, где первое сражение в Вируском уездном суде выиграла волость, второе происходит в Тартуском окружном суде. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Николай Осипенко, который на сегодня уже третий месяц находится в Вируской тюрьме по подозрению в коррупции, не смирился с тем, что фирма "N&V", которой он владел до осени, потеряла более 40000 евро из-за плохого содержания дорог в Йыхви, и продолжает бороться за эти деньги в Тартуском окружном суде.

Осенью прошлого года Вируский уездный суд отклонил иск ТОО "N&V" к Йыхвиской волости. Суд нашел доказательства того, что предприятие не справилось с уборкой снега в Йыхви, на это указывало и то, что предприятие не оспорило востребованные с него за некачественную работу неустойки.

Фирма сначала хотела расторгнуть договор, а потом передумала

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