За счет госпособия в Ида-Вирумаа снесут нынче десяток "замков с привидениями"

В прошлом году при поддержке государственных денег из городского пейзажа исчезли два пустовавших дома в Кохтла-Ярве и два в Кивиыли. Нынче возможность сноса таких ненужных зданий расширится на весь Ида-Вирумаа. Министерство финансов распределило миллион евро между самоуправлениями, исходя из числа жителей, но эти суммы неокончательные, ведь не все города и волости могут запросить эти деньги.