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За счет госпособия в Ида-Вирумаа снесут нынче десяток "замков с привидениями"

Кюлли Крийс
, журналист
За счет госпособия в Ида-Вирумаа снесут нынче десяток "замков с привидениями"
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Снос сомпаских "замков с привидениями" Кохтла-Ярве начал еще в рамках прошлогоднего пилотного проекта. Этот дом на улице Тууле тоже довольно скоро исчезнет из городского пейзажа.
Снос сомпаских "замков с привидениями" Кохтла-Ярве начал еще в рамках прошлогоднего пилотного проекта. Этот дом на улице Тууле тоже довольно скоро исчезнет из городского пейзажа. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В миллионе евро, выделенном самоуправлениям на снос опустевших квартирных домов, больше всего заинтересованы Кохтла-Ярве, Нарва-Йыэсуу и Люганузе.

В прошлом году при поддержке государственных денег из городского пейзажа исчезли два пустовавших дома в Кохтла-Ярве и два в Кивиыли. Нынче возможность сноса таких ненужных зданий расширится на весь Ида-Вирумаа. Министерство финансов распределило миллион евро между самоуправлениями, исходя из числа жителей, но эти суммы неокончательные, ведь не все города и волости могут запросить эти деньги.

Дома пустеют не везде

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