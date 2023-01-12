Как финансирующее ведомство Министерство культуры ожидает, что театры будут приезжать в Ида-Вирумаа чаще.
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Эстонский театр обещает в будущем чаще добираться до Ида-Вирумаа
Эстонский театр обещает в будущем чаще добираться до Ида-Вирумаа
Министр культуры Пирет Хартман, которая на этой неделе работает в Ида-Вирумаа, пригласила в Йыхви эстонских театральных руководителей, чтобы обсудить, как увеличить количество спектаклей в регионе. "Мы хотим знать, какие существуют препятствия и что мы можем сделать, чтобы проводить здесь больше культурных мероприятий", - пояснила она.