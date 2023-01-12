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Эстонский театр обещает в будущем чаще добираться до Ида-Вирумаа

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Эстонский театр обещает в будущем чаще добираться до Ида-Вирумаа
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Обсуждение, организованное министром культуры Пирет Хартман в Йыхвиском концертном доме, вращалось вокруг того, как привезти в Ида-Вирумаа больше представлений. Следующим шагом весной должна стать ярмарка культуры, в которой примут участие руководители театральных и музыкальных учреждений и местные организаторы культуры.
Обсуждение, организованное министром культуры Пирет Хартман в Йыхвиском концертном доме, вращалось вокруг того, как привезти в Ида-Вирумаа больше представлений. Следующим шагом весной должна стать ярмарка культуры, в которой примут участие руководители театральных и музыкальных учреждений и местные организаторы культуры. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Как финансирующее ведомство Министерство культуры ожидает, что театры будут приезжать в Ида-Вирумаа чаще.

Министр культуры Пирет Хартман, которая на этой неделе работает в Ида-Вирумаа, пригласила в Йыхви эстонских театральных руководителей, чтобы обсудить, как увеличить количество спектаклей в регионе. "Мы хотим знать, какие существуют препятствия и что мы можем сделать, чтобы проводить здесь больше культурных мероприятий", - пояснила она.

Руководитель Эстонского драматического театра Рейн Оя признал, что драматический театр нечасто отправляется на гастроли.

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