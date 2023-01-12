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Несколько депутатов оказались в центре внимания в связи с возможным запрещенным пожертвованием

Эрик Гамзеев
, журналист
Несколько депутатов оказались в центре внимания в связи с возможным запрещенным пожертвованием
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В этот коллаж включена малая часть тех предвыборных реклам, которые публиковались перед местными выборами 2021 года в "Панораме" и за которые платили лишь символическую цену, а за некоторые даже не предъявили счета.
В этот коллаж включена малая часть тех предвыборных реклам, которые публиковались перед местными выборами 2021 года в "Панораме" и за которые платили лишь символическую цену, а за некоторые даже не предъявили счета. Фото: Kollaaž / Kristel Soomets

Комиссия по надзору за финансированием партий рассматривает эпизод возможного запрещенного пожертвования, связанный с несколькими депутатами Кохтла-Ярвеского горсобрания и Йыхвиского волостного собрания, публиковавшими на местных выборах предвыборную рекламу в принадлежащем Николаю Осипенко издании "Панорама" по цене значительно ниже прейскурантной или и вовсе бесплатно.

Комиссия по надзору за финансированием партий начала производство в конце прошлого года после того, как на портале ERR 13 октября была опубликована статья журналиста Рене Кундла, рассказывающая о том, что в издании ТОО "N&V" "Панорама", принадлежащем взятому сейчас под стражу в качестве подозреваемого в коррупционном скандале Николаю Осипенко, смогли публиковать рекламу по очень благоприятной цене как связанные с ним избирательные союзы, так и некоторые другие баллотировавшиеся.

Йыхвиский избирательный союз "Jõhvikad" задекларировал на рекламные объявления в "Панораме" 900 евро, а кохтла-ярвеский избирательный союз "Progress" - 300 евро. В соответствии с измеренными Кундла рекламными площадями и с учетом прейскуранта на эти два союза должно было прийтись, однако, более 25000 евро, если учесть только те рекламы, в которых приводились фотоснимки и номера кандидатов.

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