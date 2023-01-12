Несколько депутатов оказались в центре внимания в связи с возможным запрещенным пожертвованием

Комиссия по надзору за финансированием партий начала производство в конце прошлого года после того, как на портале ERR 13 октября была опубликована статья журналиста Рене Кундла, рассказывающая о том, что в издании ТОО "N&V" "Панорама", принадлежащем взятому сейчас под стражу в качестве подозреваемого в коррупционном скандале Николаю Осипенко, смогли публиковать рекламу по очень благоприятной цене как связанные с ним избирательные союзы, так и некоторые другие баллотировавшиеся.