ВИДЕО ⟩ Сегодня в Ида-Вирумаа сняли шесть советских памятников

Удаление надгробий было организовано военным музеем, и его директор Хеллар Лилль сообщил "Северному Побережъю", что решение о замене этих памятников нейтральными надгробиями уже принято комиссией, действующей при Госканцелярии.

«Они все уже заменены», — сказал Лилль в четверг днем.

По его словам, сегодня под надзором полиции были перенесены шесть надгробий в Ида-Вирумаа: один в старом городе Кохтла-Ярве, один на кладбище Йыхви, один в парке возле школы Люганузе, один в Кюттейыу в Кивиыли, один в Лаагна и один на кладбище Вайвара.

«Новые знаки выглядят очень солидно», — сказал он.

Лилль сообщил, что скульптура, находившаяся в Кохтла-Ярве, будет передана в военный музей, как и фрагменты других надгробий.